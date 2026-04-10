Mattarella: NATO thelbësore për garantimin e balancës globale
NATO është thelbësore për të garantuar balancën globale, deklaroi presidenti Sergio Mattarella gjatë bisedimeve me drejtues të parlamentit të Çekisë në Pragë.
“Duhet të rikuperojmë frymën e vitit 2000, kur vendet e Evropës Lindore iu bashkuan NATO-s dhe Bashkimit Evropian, atë të guximit krijues”, theksoi ai.
”Marrëdhënia transatlantike duhet të mbetet e fortë. NATO është thelbësore për të siguruar balancën e sistemit global dhe është e dobishme për të dyja palët”, shtoi Mattarella gjatë takimeve me presidentët e Dhomës së Deputetëve dhe Senatit të Republikës Çeke.
Deklaratat e tij vijnë në një kontekst ndërkombëtar të ndërlikuar, ku tensionet gjeopolitike dhe sfidat e sigurisë po rrisin rëndësinë e aleancave strategjike.
Mattarella theksoi se bashkëpunimi midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara mbetet një shtyllë kyçe për stabilitetin global.
“Zgjerimi i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian në fillim të viteve 2000 përfaqësonte një moment historik që solli stabilitet dhe zhvillim në Evropën Lindore. Sipas tij, rikthimi i asaj fryme bashkëpunimi dhe vendosmërie është thelbësor për të përballuar sfidat aktuale dhe për të ruajtur rendin ndërkombëtar”, nënvizoi ai.
Në këtë kuadër, presidenti italian sugjeroi se uniteti dhe koordinimi mes vendeve aleate janë më të rëndësishme se kurrë, duke e konsideruar NATO-n jo vetëm si një aleancë ushtarake, por edhe si një instrument politik për ruajtjen e paqes dhe balancës globale./ /Ad.Ab./ a.jor.
