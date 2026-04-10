🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 10 April 2026
S&P 500 6,816 ▼0.12%
DOW 47,944 ▼0.5%
NASDAQ 22,883 ▲0.26%
NAFTA 96.59 ▼1.31%
ARI 4,791 ▼0.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164 EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164
₿ CRYPTO
BTC $72,964 ▲ +1.55% ETH $2,246 ▲ +1.85% XRP $1.3569 ▲ +0.17% SOL $84.9400 ▲ +1.52%
10 Apr 2026
Breaking
Menaxhoheshin nga strukturat paralele serbe, mbyllen 2 ambulanca në Kosovë! Kosova mposht Austrinë, siguron kalimin në fazën kryesore të kualifikimeve të Botërorit 2028 Botërori 2027 për vajza/ Kombëtarja vijon përgatitjet, nesër udhëton drejt Uellsit për sfidën e parë të muajit “Asnjë birrë apo salsiçe në stadium”, protesta e veçantë e tifozëve të Borussia Monchengladbach SHBA: Çmimet e energjisë, sidomos benzinës, shënojnë rritjen më të fortë që nga viti 2005
Menu
Bota

Mattarella: NATO thelbësore për garantimin e balancës globale

· 2 min lexim

NATO është thelbësore për të garantuar balancën globale, deklaroi presidenti Sergio Mattarella gjatë bisedimeve me drejtues të parlamentit të Çekisë në Pragë.

“Duhet të rikuperojmë frymën e vitit 2000, kur vendet e Evropës Lindore iu bashkuan NATO-s dhe Bashkimit Evropian, atë të guximit krijues”, theksoi ai.

”Marrëdhënia transatlantike duhet të mbetet e fortë. NATO është thelbësore për të siguruar balancën e sistemit global dhe është e dobishme për të dyja palët”, shtoi Mattarella gjatë takimeve me presidentët e Dhomës së Deputetëve dhe Senatit të Republikës Çeke.

Deklaratat e tij vijnë në një kontekst ndërkombëtar të ndërlikuar, ku tensionet gjeopolitike dhe sfidat e sigurisë po rrisin rëndësinë e aleancave strategjike.

Mattarella theksoi se bashkëpunimi midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara mbetet një shtyllë kyçe për stabilitetin global.

“Zgjerimi i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian në fillim të viteve 2000 përfaqësonte një moment historik që solli stabilitet dhe zhvillim në Evropën Lindore. Sipas tij, rikthimi i asaj fryme bashkëpunimi dhe vendosmërie është thelbësor për të përballuar sfidat aktuale dhe për të ruajtur rendin ndërkombëtar”, nënvizoi ai.

Në këtë kuadër, presidenti italian sugjeroi se uniteti dhe koordinimi mes vendeve aleate janë më të rëndësishme se kurrë, duke e konsideruar NATO-n jo vetëm si një aleancë ushtarake, por edhe si një instrument politik për ruajtjen e paqes dhe balancës globale./ /Ad.Ab./ a.jor.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu