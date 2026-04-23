Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 23 April 2026
S&P 500 7,139 ▲0.02%
DOW 49,417 ▼0.15%
NASDAQ 24,630 ▼0.11%
NAFTA 93.20 ▲0.26%
ARI 4,750 ▼0.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $78,074 ▼ -1.13% ETH $2,328 ▼ -2.95% XRP $1.4260 ▼ -1.96% SOL $85.8300 ▼ -2.96%
23 Apr 2026
Breaking
Regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup të dielën për shkak të garës përkujtimore Hoxhaj: PDK-së nuk i duhet posti i kryeparlamentarit, Kurti po e dërgon vendin në zgjedhje Mbahet seanca ndaj të akuzuarës për spiunazh Jelena Gjukanoviq, Prokuroria kërkon 25 vjet burgim Tony Parkes ndërron jetë në moshën 76-vjeçare, ikona e futbollit konsiderohej si “Mr.Blackburn Rovers” në Angli FSHF nderon kujtimin e Martin Canit me një mini-fushë për komunitetin dhe të rinjtë
Menu
Kosova

Mbahet seanca ndaj të akuzuarës për spiunazh Jelena Gjukanoviq, Prokuroria kërkon 25 vjet burgim

· 2 min lexim

Është mbajtur sot seanca gjyqësore në Gjykatën Themelore në Prishtinë ndaj të akuzuarës Jelen Gjukanoviq, e cila ngarkohet për veprën penale të spiunazhit.

Në fjalën përfundimtare, Prokuroria ka kërkuar dënimin maksimal prej 25 vjetësh burgim, duke e cilësuar rastin si një ndër më të rëndësishmit në fushën e sigurisë kombëtare.

Prokurori theksoi se çështja nuk është vetëm individuale, por prek drejtpërdrejt sigurinë e shtetit dhe besimin e qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës.

“Dënimi i drejtë dhe proporcional në këtë rast është dënimi maksimal i paraparë me nenin 124, paragrafi 3 të Kodit Penal, me qëllim që të mbrohet rendi kushtetues dhe siguria e zyrtarëve dhe qytetarëve të Republikës, si dhe për të dërguar një mesazh të qartë se veprimtari të tilla nuk do të tolerohen në shtetin tonë”, ka thënë ndër të tjera prokurori gjatë seancës.

Aktgjykimi për këtë rast pritet të shpallet më 27 prill 2026, në ora 13:15.

Ky është rasti i radhës i hetuar dhe realizuar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) në kuadër të luftës kundër spiunazhit.

Serbja Jelena Gjukanoviq, punonjëse e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), ishte arrestuar më 28 shkurt të vitit 2025 në pikën kufitare të Jarinjës, në veri të Kosovës, dhe që atëherë ndodhet në paraburgim.

Gjukanoviq dyshohet për spiunazh në bashkëpunim me një tjetër person, i cili po ashtu është nën hetime.

Sipas Kodit Penal të Kosovës, spiunazhi konsiderohet krim i rëndë dhe, në rast të konfirmimit të fajësisë, dënohet me minimum pesë vjet burg.

Gjukanoviq dyshohet të ketë bashkëpunuar me Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Inteligjencës (BIA).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

