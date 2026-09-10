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Bota

Mbetjet njerëzore u zbuluan në vitin 1977, testimi i avancuar i ADN-së identifikon viktimën pas 50 vitesh në SHBA

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Eshtrat e zbuluara gati 50 vjet më parë në Karolinën e Veriut janë identifikuar si ato të një vajze 15-vjeçare që ishte arratisur nga shtëpia.

Më 29 dhjetor 1977, mbetje skeletore dhe rroba u zbuluan në një zonë të pyllëzuar pranë një fabrike prodhimi gomash në Wilson, një qytet afërsisht 40 milje në lindje të Raleigh. Pas dekadash testesh të ADN-së, duke përfshirë përparimet në teknologji, hetuesit identifikuan mbetjet si të Cindy Marcell Blizzard, një vajze 15-vjeçare që ishte arratisur nga shtëpia e saj në Monkton, Maryland, në pranverën e vitit 1977.

Kur mbetjet u zbuluan në vitin 1977, një raport mjeko-ligjor përcaktoi se ato i përkisnin një femre midis moshës 16 dhe 23 vjeç, e cila ndoshta kishte qenë në zonë për gjashtë muaj deri në dy vjet.

Edhe pse zyra e mjekut ligjor e klasifikoi mënyrën e vdekjes si të papërcaktuar, rrethanat rreth vendndodhjes dhe gjetjes së mbetjeve mortore ngritën mundësinë e një akti të paligjshëm, duke shtuar se hetuesit po e trajtonin rastin si vrasje.

Pas zbulimit të mbetjeve mortore, hetuesit krahasuan të dhënat dentare me rastet e personave të zhdukur, por nuk arritën të gjenin një përputhje. Çështja përfundimisht u mbyll për shkak të kufizimeve në teknologjinë mjeko-ligjore.

Në vitin 2010, një antropolog shtetëror e rihapi çështjen dhe i dorëzoi dhëmbët e viktimës për testimin e ADN-së, por nuk u gjet asnjë përputhje pozitive.

Katërmbëdhjetë vjet më vonë, ekipi hetimor i çështjes i udhëhequr nga hetuesi special Andy Murr, e rishikoi çështjen përsëri, këtë herë duke përdorur mjete më të përparuara mjeko-ligjore.

Duke bashkëpunuar me zyrën e mjekut ligjor, Murr përcaktoi se çështja ishte e përshtatshme për testim të avancuar të ADN-së. Një laborator mjeko-ligjor testoi një mostër kockash dhe krijoi një profil ADN-je që u lejoi hetuesve të kërkonin të afërm të mundshëm.

Me ndihmën e njësisë së vrasjeve të policisë shtetërore të Maryland dhe njësisë së inteligjencës së departamentit të policisë së Raleigh, kërkimi përfundimisht i çoi hetuesit në identifikimin e viktimës si Blizzard.

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