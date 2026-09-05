Spanjë: 21.5 kilogramë marijuanë të fshehura në “pako dhuratash”, arrestohet shoferi me origjinë shqiptare
Policia lokale e Blanes, në Katalonjë, ka arrestuar një person me origjinë shqiptare pasi gjatë kontrollit të një kamioni zbuloi 21.5 kilogramë marijuanë, të fshehura në kuti të mbështjella si pako dhuratash.
Ngjarja ndodhi më 3 shtator 2026, ndërsa detajet u publikuan më 4 shtator nga media spanjolle ElCaso, pjesë e grupit El Nacional. Ky rast nuk rezulton i raportuar më parë në “Info Albania”.
Kamioni po lëvizte në rrugën GI-600, në zonën e Blanesit, kur u ndal në një kontroll rutinë të Policisë Lokale. Gjatë inspektimit, agjentëve u tërhoqën vëmendjen disa kuti të mbështjella me kujdes si dhurata.
Kontrolli i tyre zbuloi se brenda nuk kishte sende të zakonshme, por sytha marijuane të paketuar për transport. Sipas raportimit spanjoll, kutitë ishin mbushur gjithashtu me shkumë izoluese, një metodë që dyshohet se ishte përdorur për të penguar përhapjen e erës karakteristike të kanabisit dhe për ta bërë më të vështirë zbulimin e ngarkesës.
Pas peshimit, sasia totale e marijuanës së sekuestruar rezultoi 21.5 kilogramë.
Shoferi, të cilin mediat spanjolle e përshkruajnë si “me origjinë shqiptare”, u arrestua në vend dhe po hetohet për një vepër penale kundër shëndetit publik, konkretisht trafik droge.
Autoritetet nuk kanë bërë publik emrin e tij dhe, deri tani, nuk ka të dhëna të publikuara që tregojnë nëse droga vinte nga Shqipëria apo nëse arrestimi lidhet me ndonjë organizatë kriminale shqiptare. Për këtë arsye, elementi shqiptar i konfirmuar në këtë fazë është vetëm origjina e personit të arrestuar.
Rasti tërheq vëmendjen veçanërisht për metodën e fshehjes së drogës. Paketimi si dhurata dhe përdorimi i materialeve izoluese sugjerojnë se transportuesit ishin përpjekur jo vetëm ta maskonin vizualisht ngarkesën, por edhe të zvogëlonin mundësinë e zbulimit të saj përmes erës.
Hetimi pritet të përcaktojë origjinën dhe destinacionin e marijuanës, si edhe nëse shoferi vepronte i vetëm apo ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë trafiku.
Lexo raportimin e ElCaso / El Nacional
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