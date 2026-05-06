S&P 500 7,354 ▲1.31%
DOW 49,889 ▲1.2%
NASDAQ 25,788 ▲1.82%
NAFTA 94.96 ▼7.15%
ARI 4,700 ▲2.89%
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $81,429 ▼ -0.11% ETH $2,348 ▼ -1.02% XRP $1.4253 ▲ +1.04% SOL $89.0600 ▲ +3.88%
Politika

Mbledhja e Këshillit të Ministrave, miratohen ndryshime lidhur me dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë

Këshilli i Ministrave në mbledhjen e kësaj të mërkurë miratuan një ndryshim të rëndësishëm në VKM 419, që lidhet me dëmshpërblimin për ish-të dënuarit politik të regjimit komunist.

Ministria e Financave propozoi heqjen e kufizimit për ndarjen e dëmshpërblimit në tetë këste të barabarta. Të gjitha dosjet me vlerë të mbetur për t’u paguar deri në 1 milion lekë të likuidohen brenda këstit të radhës.

Me këto ndryshime brenda një afati 4-5 vjeçar, parashikohet të paguhen plotësisht rreth 6,000 dosje nga 10,360 që janë në total, në proces pagese.

Ky ndryshim parashikohet të shoqërohet me një sërë efektesh pozitive si përshpejtimi i ndjeshëm në kohë të procesit, ku intervali mes kësteve reduktohet në rreth 2-2.5 vite nga 3.5-4 vite aktualisht.

Gjithashtu ky ndryshim sjell rritje të fondit vjetor për dëmshpërblime. Aktualisht ky fond është rreth 1.5 miliardë lekë.

Sipas qeverisë, ky vendim synon jo vetëm rritjen e eficiencës së pagesave, por mbi të gjitha përmbushjen e një detyrimi moral ndaj familjeve të të gjithë personave që kanë vuajtur në mënyrë të padrejtë nga regjimi i kaluar.

