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Mbretër dhe princër nga e gjithë bota nderojnë funeralin e Mbretit Harald V të Norvegjisë

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Mëngjesin e sotëm mijëra njerëz u mblodhën në Oslo për funeralin shtetëror të Mbretit Harald V, i cili vdiq më 28 gusht në moshën 89 vjeç. Harald u ngjit në fron në 1991 pasi vdiq babai i tij, Olav V, dhe në detyrë e pasoi djali i tij, Haakon VIII. Gjatë sundimit ai punoi për të afruar familjen mbretërore me publikun, për të modernizuar institucionin dhe ishte aktiv për çështjet mjedisore dhe përfshirjen sociale.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në funeralin në Katedralen e Oslos morën pjesë përfaqësues mbretërorë nga e gjithë bota, përfshirë Principin William dhe Princeshën Anne, Mbretin Felipe, Mbretëreshën Letizia dhe Mbretëreshën Sofía të Spanjës, si dhe Principin Albert II dhe Princeshën Charlene të Monakos. Mbretër dhe princa nga Suedia, Holanda, Japonia, Belgjika, Danimarka, Greqia dhe Jordania ishin gjithashtu të pranishëm. I vetmi mungesë e dukshme ishte Mbret Charles III, i cili ka reduktuar udhëtimet që nga diagnoza e tij për kancer në 2024; përfaqësia britanike u bë nga William dhe Anne, pasi sovranët britanikë tradicionalisht rrallë marrin pjesë në funerale të shtetarëve të huaj (Mbretëresha Elizabeth II mori pjesë vetëm një herë gjatë 70-vjeçarit të saj në detyrë, për Mbretin Baudouin të Belgjikës në 1993).

Në mesin e të pranishmëve ishin edhe Princesha Kurorë Ingrid Alexandra dhe Mbretëresha Mette-Marit të Norvegjisë, Princesha Sofia dhe Princi Carl Philip të Suedisë, Princesha Kurorë Victoria dhe Princi Daniel i Suedisë, Mbretërit e Danimarkës dhe të Holandës, si dhe Mbretëresha Rania dhe Mbreti Abdullah II i Jordanisë. Fotot dhe raportimet e ceremonisë treguan një prezencë të gjerë të familjeve mbretërore, që shfaqi respektin ndaj jetës dhe shërbimit të Mbretit Harald V.

Ngjarja u dokumentua gjerësisht në foto dhe reportazhe, duke rikthyer vëmendjen tek roli i familjeve mbretërore në kohë homazhesh dhe ndaj trashëgimisë së Mbretit Harald V, siç është pasqyruar edhe në materialet e publikuara nga Harper’s Bazaar.

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