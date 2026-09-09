Një sinjal i heshtur i Taylor Swift për epokën e saj të debutimit gjatë një darke me Travis Kelce
Taylor Swift la një shenjë të imët që lidhej me epokën e debutimit të saj gjatë një darke me bashkëshortin Travis Kelce, ndërsa afron përvjetori i 20-të i albumit të saj të parë, i publikuar më 24 tetor 2006.
Siç raporton Harper’s Bazaar, në gusht Swift kishte zgjedhur një fustan të gjelbër të lehtë Dôen për një ngjarje në Grammy Museum në Los Angeles — një nuancë që fansat e lidhin me periudhën e saj debutuese. Të dielën në mbrëmje këngëtaren e vunë re sërish në një dalje publike, ku detajet e veshjes dhe pamjes dukeshin të menduara për t’i dhënë adhuruesve një shenjë të fshehtë.
Çifti, pak muaj pas ceremonisë së martesës në Madison Square Garden, u pa duke darkuar në Ambassadors Clubhouse në lagjen NoMad të Nju Jorkut, një restorant i specializuar në kuzhinën veriore indiane. Për darkën Swift kishte zgjedhur një fustan Paula Stella McCartney prej përzierje mëndafshi me përplot vija diagonale në nuanca ari dhe kafene, me shpinë të hapur dhe zinxhir të hollë që e mbante në vend, si dhe me një prerje anësore në fund të fundit. Ajo mbante një çantë Frayme në ngjyrë kafe nga e njëjta shtëpi mode dhe sandale argjendi nga Aquazzura.
Detaji më i dukshëm ishin thonjtë e saj në ngjyrë të gjelbër të ndezur, që përputheshin me një set varëse dhe unazash me opal që dikur i përkisnin Elizabeth Taylor dhe të cilin Kelce ia kishte dhuruar asaj. Këto zgjedhje u lexuan si një komplement romantik ndaj dhuratës dhe si një referencë e heshtur ndaj periudhës së saj të parë në karrierë, vërehet edhe nga Harper’s Bazaar.
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