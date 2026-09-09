Trinity Rodman vendos rregullat e saj të stilit në US Open
Ndërsa Ben Shelton po avanconte në US Open 2026, e dashura e tij, ylli i futbollit Trinity Rodman, e mbështeti atë nga tribunat me brohoritje të zëshme dhe shfaqje të guximshme. Ajo ka sfiduar stereotipat e WAG-ve të tenisit duke preferuar ngjyra të ndezura, aksesorë të veçantë dhe entuziazëm të hapur në çdo fitore të partnerit të saj.
Siç raporton Harper’s Bazaar, më 31 gusht kur Shelton fitoi ndeshjen e tij të parë në turne, Rodman u shfaq me një bluzë me vija shumëngjyrëshe me mëngë të gjata nga Polo Ralph Lauren, të kthyer për ta bërë të shkurtër; ajo e kombinoi me një fund të zi të fryrë dhe bizhu të arit e diamanteve, ndërsa flokët i kishte të lëshuara me valë bjonde. Madje mbajti thonjtë me manikyr francez të zbukuruar me elemente 3D në formë topi tenisi.
Më 2 shtator, Rodman u shfaq me një t-shirt të shkurtër të zi me mbishkrimin ‘I ❤️ MY BOYFRIEND’, të kombinuar me shorte sportive të zeza Adidas dhe shtresa bizhutesh që i dhanë pamjes një nuancë sportive e glamuroze njëkohësisht.
Në ndeshjen e 8 shtatorit, kur Shelton mundi spanjollin Carlos Alcaraz, Rodman zgjodhi një kombinim më eksperimental: xhaketë sportive kafe me model katrorësh nga Adidas, një minifund i zi me një shtresë të bardhë me ruffle, këpucë sportive bezh Adidas me çorape të zbukuruara dhe një çantë të vogël të kllapaur nga Chanel. Detaji që tërhoqi vëmendje ishte bereta portokalli që përfundoi look-un e saj të veçantë.
Qëndrimi i saj energjik dhe zgjedhjet e guximshme të veshjeve tregojnë se Trinity Rodman po krijon vetë rregullat e paraqitjes në tribunat e tenisit; Harper’s Bazaar thekson se kombinimi i entuziazmit sportiv me një stil të qartë e bën atë figurë të dallueshme midis mbështetësve.
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