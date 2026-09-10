Mbretëria e Bashkuar dhe Bahreini kërkojnë mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Jemenin
Një takim urgjent dhe i hapur është kërkuar nga Mbretëria e Bashkuar dhe Bahreini në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për të diskutuar sulmet në Jemen-Arabinë Saudite.
I dërguari special i OKB-së për Jemenin, Hans Grundberg është planifikuar të informojë me video dhe të gjithë 15 anëtarët do të flasin. Jemeni dhe Arabia Saudite kanë kërkuar të flasin në Këshill.
Testi është nëse një Këshilli i OKB-së, i cili dështoi të arrinte konsensus dhe u bllokua në Ngushticën e Hormuzit në prill, mund të prodhojë diçka në një pikë kontrolli të dytë, apo nëse Rusia dhe Kina e lidhin këtë me Iranin dhe bllokojnë një veprim të mundshëm të KS të OKB-së.
Asnjë rezolutë nuk është në tryezë për votim.
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