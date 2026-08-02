Mbrojtësi i kombëtares shqiptare shkëlqen në miqësore, Pilo shënon 2 gola
Mbrojtësi i kombëtares shqiptare, Stavro Pilo, ka shënuar 2 gola me fanellën e AEK-ut të Athinës në miqësoren e fituar me rezultatin 3-0 ndaj St.Truiden.
25-vjeçari shqiptar zhbllokoi sfidën në minutën e 7-të, ndërsa në minutën e 18-të shënoi edhe golin e dytë personal.
Titullar me fanellën e AEK-ut në këtë miqësore ishte edhe portieri i kombëtares shqiptare Thomas Strakosha.
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