Më shumë se dy duzina të vrarë në Liban
Sulmet e Izraelit në Liban po godasin zona në Bejrut që nuk u goditën në këtë konflikt, as gjatë luftës së vitit 2024.
Sulmi shkatërrues i Izraelit ndaj Libanit vazhdon, duke vrarë më shumë se 25 persona në kryeqytetin Bejrut dhe në Libanin jugor dhe lindor, një front ndëshkues në luftën më të gjerë të nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit.
Një sulm izraelit herët të premten goditi një makinë në Jnah, një lagje bregdetare në Bejrutin jugperëndimor, dhe vrau një person, tha Ministria Libaneze e Shëndetit Publik.
Një sulm izraelit goditi gjithashtu një apartament në lagjen Nabaa, shtëpi e një komuniteti të konsiderueshëm armen, duke e lënë atë të përfshirë nga flakët, pa u raportuar menjëherë viktima.
Ishte hera e parë që kjo zonë ishte goditur në këtë konflikt ose gjatë luftës së vitit 2024 midis Hezbollahut dhe Izraelit.
Një total prej 687 personash janë vrarë në sulmet izraelite ndaj Libanit në vetëm më pak se dy javë, përfshirë 98 fëmijë. Më shumë se 800,000 njerëz janë zhvendosur gjithashtu me forcë nga sulmet izraelite.
Pas sulmeve, ushtria izraelite pretendoi se kishte synuar një anëtar të Hezbollahut në Bejrut.
“Ata po ndiqnin rezervat e parave të gatshme të Hezbollahut, të cilat thanë se ishin në bodrumin e disa prej këtyre ndërtesave”, tha Heidi Pett e Al Jazeera, duke raportuar nga kryeqyteti.
Të dyja lagjet janë larg periferive jugore të Bejrutit, të cilat ushtria izraelite i ka shpallur të pasigurta dhe ka lëshuar kërcënime për zhvendosje të detyruar, dhe vazhdojnë t’i bombardojnë çdo ditë.
Më vonë të premten, një dron izraelit goditi një ndërtesë apartamentesh banimi në Bourj Hammoud, një periferi në verilindje të Bejrutit, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA).
Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se mbërriti në Bejrut për një vizitë “solidariteti” në Liban.
“Sapo kam zbarkuar në Bejrut për një vizitë solidariteti me popullin e Libanit. Ata nuk e zgjodhën këtë luftë. Ata u përfshinë në të. OKB-ja dhe unë nuk do të kursejmë asnjë përpjekje në përpjekjen për të ardhmen paqësore që Libani dhe ky rajon e meritojnë kaq shumë”, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-së në X.
Bombardimi i Libanit jugor dhe lindor vazhdon
Forcat izraelite kanë vazhduar të bombardojnë Libanin jugor dhe pjesë të tjera të vendit, sipas NNA-së.
Nëntë persona, përfshirë pesë fëmijë, u vranë në qytetin Arki pranë Sidonit.
Tetë të tjerë u vranë dhe nëntë u plagosën në një bastisje izraelite në zonën al-Fawwar, gjithashtu në Sidon.
Tre persona u vranë në qytetin Ain Ebel, tha Ministria e Shëndetësisë e Libanit.
Një sulm izraelit vrau gjithashtu tre persona në Barish në distriktin Tyre.
Dy persona u vranë dhe tre u plagosën rëndë në një sulm izraelit ndaj një apartamenti në Bar Elias në Luginën Bekaa lindore të Libanit.
Agjencia raportoi se sulmi kishte në shënjestër një zyrtar të al-Jamaa al-Islamiya, duke plagosur rëndë burrin dhe duke vrarë dy djemtë e tij.
Një tjetër sulm izraelit vrau një grua libaneze nga qyteti jugor libanez Abba.
Ndërkohë, një sulm izraelit në zonën Tayr Falsay goditi një ambulancë.
Ushtria izraelite goditi gjithashtu Urën Zrarieh mbi lumin Litani, duke pretenduar se ishte një kalim kyç i përdorur nga Hezbollahu.
Dy trupa u nxorën nga rrënojat e një ndërtese të shkatërruar në një sulm ajror izraelit në qytetin Qalila. Ekipet e mbrojtjes civile po punonin për të gjetur të tjerë të zhdukur në sulm, raportoi NNA. Më parë, ishte raportuar se katër persona ishin të zhdukur në rrënoja.
Katari, herët të premten, dënoi me forcë sulmet izraelite në Libanin jugor, duke i përshkruar ato si një “shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar humanitar”.
Ndërkohë, dymbëdhjetë ekspertë të pavarur të të drejtave të njeriut të OKB-së lëshuan një deklaratë të përbashkët duke dënuar “sulmet e vazhdueshme ushtarake ndaj Iranit dhe Libanit nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli si shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar”.
Qeveria libaneze përballet me presion
Sipas Zeina Khodr të Al Jazeera, duket se ekziston një strategji ushtarake izraelite për të ushtruar presion maksimal në Liban, jo vetëm kundër Hezbollahut, por edhe kundër qeverisë.
“Gjatë 24 orëve të fundit, zyrtarët izraelitë kanë pasur fjalë shumë të ashpra për qeverinë libaneze”, tha Khodr.
“Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, tha se nëse qeveria nuk përballet me Hezbollahun dhe nuk ndalon sulmet e tij, atëherë ne do të kontrollojmë territorin libanez. [Kryeministri Benjamin] Netanyahu ka thënë gjithashtu se qeverisë libaneze i është thënë se po luajnë me zjarr nëse nuk përballen me Hezbollahun.”
Kryeministri i Libanit, Nawaf Salam, ka thënë vazhdimisht se qeveria është e përkushtuar për të rimarrë sovranitetin shtetëror, me kabinetin e tij që ka nxjerrë jashtë ligjit krahun ushtarak të Hezbollahut, shpjegoi ajo.
“Por ai thotë se është shumë e vështirë të zbatohen masa të tilla gjatë një lufte”, tha Khodr.
Shefi i ushtrisë së Libanit, Rodolphe Haykal, është kritikuar për deklaratën se nëse ushtria përballet me Hezbollahun, ekziston mundësia e një përçarjeje përgjatë vijave sektare, tha ajo.
“Pra, udhëheqja politike e Libanit thotë se dëshiron të zbatojë masa kundër Hezbollahut, por ushtria ngurron dhe është e kujdesshme ta bëjë këtë.”
A është sistemi i mbrojtjes ajrore i Izraelit “racist në dizajn”?
Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se 80 persona u plagosën.
Channel 12 raportoi se raketa goditi një ndërtesë në qytetin Kiryat Tivon pranë qytetit të Haifës, duke shkaktuar dëme në strukturë.
Ndërkohë, më shumë se 30 persona u raportuan të plagosur në një sulm në zonën veriore të Zarzir të vendit.
“Këto raketa që ndonjëherë koordinohen midis Hezbollahut dhe Iranit po i mbingarkojnë sistemet e mbrojtjes ajrore”, tha Nida Ibrahim e Al Jazeera, duke raportuar nga Ramallah në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Vonën e së enjtes, një breshëri raketash goditi një qytet palestinez në Izraelin verior, duke lënë dhjetëra njerëz të plagosur dhe “duke ngritur pyetje midis palestinezëve që jetojnë brenda Izraelit: A janë sistemet e mbrojtjes ajrore raciste në dizajn?” tha Ibrahim.
“A janë ato të destinuara për të mbrojtur izraelitët dhe për të lënë palestinezët të pambrojtur? Sigurisht, nuk mund të mos përmendim se sistemet e mbrojtjes ajrore janë mbingarkuar dhe kanë dështuar herë pas here të kapin raketat iraniane, si dhe raketat e Hezbollahut”, shtoi ajo.
