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MLS

Messi, Lewandowski dhe Griezmann kryesojnë listën e lojtarëve më të vlerësuar të MLS në EA Sports FC 27

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EA Sports FC 27 publikoi vlerësimet e lojtarëve të Major League Soccer para daljes së lojës më 24 shtator. Lionel Messi rezulton lojtari më i lartë i MLS, ndërsa në vendet e para janë gjithashtu Robert Lewandowski dhe Antoine Griezmann.

Siç raporton mlssoccer, këtu janë 27 lojtarët e renditur më lart në EA Sports FC 27 me vlerësimet përkatëse: Lionel Messi (MIA): 89
Robert Lewandowski (CHI): 84
Antoine Griezmann (ORL): 84
Casemiro (MIA): 83
Rodrigo De Paul (MIA): 83
Son Heung-Min (LAFC): 81
Thomas Müller (VAN): 80
Carles Gil (NE): 79
Denis Bouanga (LAFC): 79
Evander (CIN): 79
Anders Dreyer (SD): 79
Luis Suárez (MIA): 78
Marco Reus (LA): 78
Hany Mukhtar (NSH): 78
Alexey Miranchuk (ATL): 78
Pep Biel (CLT): 78
Brais Méndez (CLB): 78
Germán Berterame (MIA): 77
Nicolás Fernández Mercau (NYC): 77
Petar Musa (DAL): 77
Martín Ojeda (ORL): 77
Joaquín Pereyra (MIN): 77
Cristian Roldan (SEA): 77
Philip Zinckernagel (CHI): 77
Kévin Denkey (CIN): 76
Cristian Espinoza (NSH): 76
Emil Forsberg (RBNY): 76

Lista përfshin emra të spikatur nga klube të ndryshme të MLS, me prani të fortë të lojtarëve të Inter Miami në pjesën e sipërme të renditjes, si dhe figura me profil të lartë ndërkombëtar.

Sipas mlssoccer, këto vlerësime do të jenë të dukshme në versionin final të EA Sports FC 27 dhe do të ofrojnë një pasqyrë të forcës aktuale të skuadrave në ligë.

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