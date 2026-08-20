Protesta e 82-të në Tiranë, qytetarët mblidhen te Kryeministria
Këtë të enjte u mbajt protesta e 82-të në Tiranë, e organizuar nga aktivistë dhe qytetarë.
Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, prej nga nisën marshimin në drejtim të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.
Marshimi përfundoi përpara godinës së Kryeministrisë, ku protestuesit vijuan me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Pjesë e kërkesave të tyre janë edhe rrëzimi i klasës politike dhe krijimi i një qeverie teknike.
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