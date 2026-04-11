EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8714 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4167 EUR/TRY 52.3192 EUR/JPY 186.62 EUR/CAD 1.6210
11 Apr 2026
Sporti

Miccoli: Juventusi më la vetëm në autobus dhe më poshtëroi

· 2 min lexim

“I poshtëruar” te Juventusi, lavdia e Palermos, fyerjet ndaj Giovanni Falcones, pastaj burgu dhe përpjekja për një rilindje. 46 vitet e Fabrizio Miccolit kanë parë nga pak nga gjithçka, siç e rrëfeu ai në një intervistë me La Gazzetta dello Sport.

Duke filluar me një marrëdhënie që nuk lulëzoi kurrë midis lojtarit të lindur në Salento dhe Juventusit në karrierën e tij të hershme: “U ktheva nga huazimi im te Fiorentina dhe ekipi u shpërblye në Bashki pasi fitoi titullin. Mbeta vetëm në autobus, duke pritur: një situatë poshtëruese. Më shitën te Benfica.”

Palermo ishte pjesa më e lumtur e karrierës së tij, por edhe një dënim tre-vjeçar e gjashtëmujor për zhvatje të rënduar nga metodat mafioze, dhe gjashtë muajt e parë të dënimit të tij të kaluar në burg: “Ata më pritën shumë mirë, duke mos më përfshirë kurrë në punët e tyre. Ata bënë shaka: ‘Fabrizio, po vrasim njëri-tjetrin për dy gjëra këtu: letrat dhe futbollin’. E kuptova. Kështu që luajta portier, dhe ato pak herë që luajta si sulmues, nuk isha kurrë një sensacion.”

Lexo Gjithashtu