Milan, harroje Lewandowski-n! Polaku preferon Juventusin, Arabia dhe SHBA-të e joshin
Klubi bardhezi parakalon atë kuqezi për sulmuesin me eksperiencë, duke i besuar një rol lideri sezonin e ardhshëm. Edhe Arabia e Mls janë të interesuara për lojtarin e Barcelonës.
Pini Zahavi, agjenti i Robert Lewandowski-t nuk ishte në tribunën e “San Siro” vetëm për të parë Milan-Juventus. Prokuratori izraelit ndodhej në Itali edhe për të ardhmen e njërit prej klientëve të tij më të mirë.
Kontrata e polakut me Barcelonën skadon pas pak më shumë se dy muajsh, duke hapur skenarë të rinj për sulmuesin që mbush 38 vjeç në gusht. Në Spanjë shkruajnë se Juventusi dhe Milani duan të bëjnë goditjen me parametra zero. Dhe Juventusi është përpara në raport me rivalët.
Takimi mes drejtuesve juventinë dhe agjentit ka hedhur bazat para bisedimeve konkrete, mbi të gjitha për rolin që do të ketë Lewandowski në skuadër. Për pagën, Juventusi mund të shkojë deri në 6 milionë euro për një kontratë për sezonin 2026/27. Më pas do të vlerësohet e ardhmja nga të dyja palët, ndërsa polaku duket se intrigohet nga ideja për të qenë lider në një klub prestigjioz.
Gjatë këtij sezoni me Barcelonën sulmuesi ka luajtur më pak se 40% të ndeshjeve të kampionatit si titullar. Edhe në Champions kundër Atletico Madrid Flick preferoi Ferran Torres. Sinjale që tregojnë se aventura katalanase po shkon drejt mbylljes.
Ashtu si për Alisson, një tjetër objektiv bardhezi, gjithçka fokusohet te motivimi. Sepse nga Saudi Pro League dhe Mls me siguri ka oferta me paga më të larta. Milani në anën tjetër po sheh të tjerë sulmues, si Zirkzee dhe Sorloth, kështu që Juventusi e ka rrugën të lirë.
