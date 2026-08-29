Timberwolves të Minnesotës kryejnë shkëmbim për një ish-zgjedhje top-10 pas nënshkrimit me Jonathan Kuminga
Minnesota Timberwolves kanë bërë një lëvizje të rëndësishme pas sigurimit të marrëveshjes me Jonathan Kuminga, duke kryer një shkëmbim që synon të lirojë hapësirë në pagë dhe të forcojë rotacionin e krahëve. Klubi pranoi dy lojtarë nga Utah Jazz dhe i dorëzoi shkëputjen e një të mbërrituri tjetër në shkëmbim.
Siç raporton Bleacher Report, Timberwolves morën Cody Williams dhe John Konchar nga Utah Jazz në këmbim të Josh Green dhe para të gatshme; po ashtu, skuadra planifikon të lirojë Konchar. Lëvizja u bë për t’u përshtatur me dyvjeçarin e Kuminga-s, një kontratë prej 12.4 milionë dollarësh, ndërsa Green ishte lojtari më i përshtatshëm për t’u shkëmbyer pasi luan sezonin 2026-27 me një kontratë të skaduar vlerë 14.7 milionë dollarë; Green kishte ardhur më parë në shkëmbim si pjesë e marrëveshjes për LaMelo Ball.
Williams dhe Konchar kanë një pagë të kombinuar rreth 12.2 milionë dollarë për këtë sezon. Duke e liruar dhe zgjeruar pagesën e Konchar, Timberwolves mund ta shpërndajnë shumën prej 6.2 milionë dollarësh gjatë tre viteve në vend të një shume të vetme në 2026-27, gjë që krijon hapësirë fiskale shtesë. Para këtij shkëmbimi, skuadra ishte rreth 4.1 milionë dollarë nën pragun e dytë të aproneve, dhe kjo manovër i jep mundësinë të ruajë fleksibilitetin financiar ndërsa merr një lojtar me potencial.
Cody Williams, zgjedhja e dhjetë në draftin e 2024-ës, pati përparim në sezonin e tij të dytë me mesatare 8.8 pikë dhe 3.0 kërcime në 67 paraqitje (41 si titullar), dhe pritet të marrë një rol në stol pas Jaden McDaniels dhe Ayo Dosunmu për të zgjatur rotacionin e krahëve. Tim Connelly, presidenti i operacioneve të basketbollit të Timberwolves, po vazhdon të riformatojë skuadrën rreth Anthony Edwards me synimin për të bërë hapin përpara pas eliminimit në raundin e dytë të plej-ofit. Bleacher Report raporton gjithashtu se klubi e sheh këtë si një mënyrë për të balancuar nevojat sportive dhe kufizimet e pagave.
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