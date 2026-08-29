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Moda

Princ Harry dhe Dukesha Meghan përshëndeten nga Montecito para kthimit në Britani

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Para se të nisnin një kapitull të ri në Mbretërinë e Bashkuar, Princ Harry dhe Dukesha Meghan i dhanë lamtumirën komunitetit që kanë ndërtuar në Kaliforni gjatë së paku gjashtë viteve të fundit. Fundjavën e fundit e kaluan në Montecito, të rrethuar nga miq dhe familjarë të afërt; midis të pranishmëve ishte edhe nëna e Meghan, Doria Ragland. Çifti dëshironte që fëmijët të kishin kohë të rëndësishme me shokët e tyre përpara nisjes.

Siç raporton Harper’s Bazaar, të Mërkurën familja mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar—Harry, Meghan, fëmijët e tyre, Princ Archie, 7 vjeç, dhe Princesha Lilibet, 5 vjeç, si dhe qentë Pula dhe Mia. Pritet që ata të qëndrojnë për një periudhë të zgjatur në Britani, për herë të parë që kur u tërhoqën si anëtarë të lartë të familjes mbretërore në 2020.

Lamtumira u përshkrua si emocionuese dhe e vështirë, pasi çifti ka planifikuar ndryshimin prej kohësh dhe e sheh atë si një hap të rëndësishëm për familjen. Meghan e ka dashur jetën dhe shtëpinë e tyre në Montecito, dhe pritet që periudha e përshtatjes të kërkojë kohë për të gjithë, edhe pse ekziston edhe entuziazëm për mundësitë e reja, veçanërisht për fëmijët.

Familja pritet të ruajë banesën në Montecito dhe një pronë pushimi në Portugali, ndërsa Archie dhe Lilibet parashikohet të fillojnë shkollën në Mbretërinë e Bashkuar këtë vjeshtë. Harry dhe Meghan nuk do të rikthehen në detyrat e larta mbretërore; Meghan vazhdon të drejtojë markën e saj të lifestyle “As Ever” dhe sipas thashethemeve mund të rikthehet edhe në aktrim. Harper’s Bazaar vëren se këto hapa reflektojnë kombinimin e vendimit familjar dhe planeve të tyre profesionale.

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