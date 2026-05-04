☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 103.34 ▲1.37%
ARI 4,580 ▼1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $78,963 ▲ +0.24% ETH $2,340 ▲ +0.64% XRP $1.3948 ▼ -0.14% SOL $84.0400 ▼ -0.12%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 103.34 ▲1.37 % ARI 4,580 ▼1.38 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 103.34 ▲1.37 % ARI 4,580 ▼1.38 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Breaking
Ministria e Drejtësisë për ekstradimin e Gruevskit: Veprojmë sipas sipas ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare Van Dijk, shumë i ashpër: Sezon zhgënjyes dhe i papranueshëm, ky nuk është Liverpool-i Kolegjet e Bashkuara shpallin vendimin për masat e sigurisë, praktika për ‘arrest me burg’ ndryshon pjesërisht Banka e Shqipërisë: Besimi ekonomik bie në prill, rritje të ndjeshme në industri dhe ndërtim Pas vendosjes së sistemit EES, Mickoski fton qytetarët që pushimet t’i kalojnë në Maqedoni: Vizitoni malet dhe liqenet
Menu
Maqedonia

Ministria e Drejtësisë për ekstradimin e Gruevskit: Veprojmë sipas sipas ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare

· 2 min lexim

Ministria e Drejtësisë njofton se po vepron ekskluzivisht në përputhje me ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me rastin e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski dhe se po ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për të plotësuar dokumentacionin dhe përpunimin e tij të duhur.

Ministria e Drejtësisë njofton se po vepron ekskluzivisht në përputhje me ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me rastin e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski dhe se po ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për të plotësuar dokumentacionin dhe përpunimin e tij të duhur.

Ministria deklaron se mbledhja e informacionit nga gjykatat kompetente synon të ofrojë një bazë ligjore të plotë dhe të saktë për veprime të mëtejshme.

“Ministria nuk ka autoritetin për të shqyrtuar vendimet përfundimtare të gjykatës, por është e detyruar të veprojë mbi to”, thuhet në njoftim.

Në të njëjtën kohë, ata theksojnë se të gjitha procedurat zhvillohen përmes një procesi institucional dhe në bashkëpunim me autoritetet kompetente të Hungarisë, pa ndikimin e deklaratave ose kualifikimeve politike.

Ministria shton se mbetet e përkushtuar ndaj sundimit të ligjit dhe respektimit të rendit ligjor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu