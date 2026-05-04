Ministria e Drejtësisë për ekstradimin e Gruevskit: Veprojmë sipas sipas ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare
Ministria e Drejtësisë njofton se po vepron ekskluzivisht në përputhje me ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me rastin e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski dhe se po ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për të plotësuar dokumentacionin dhe përpunimin e tij të duhur.
Ministria deklaron se mbledhja e informacionit nga gjykatat kompetente synon të ofrojë një bazë ligjore të plotë dhe të saktë për veprime të mëtejshme.
“Ministria nuk ka autoritetin për të shqyrtuar vendimet përfundimtare të gjykatës, por është e detyruar të veprojë mbi to”, thuhet në njoftim.
Në të njëjtën kohë, ata theksojnë se të gjitha procedurat zhvillohen përmes një procesi institucional dhe në bashkëpunim me autoritetet kompetente të Hungarisë, pa ndikimin e deklaratave ose kualifikimeve politike.
Ministria shton se mbetet e përkushtuar ndaj sundimit të ligjit dhe respektimit të rendit ligjor.
