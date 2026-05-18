EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,935 ▼ -1.47% ETH $2,119 ▼ -3.07% XRP $1.3846 ▼ -2.2% SOL $84.7100 ▼ -2.32%
Politika

Ministrja Sala në Asamblenë e OBSH-së: Shqipëria forcon angazhimin për mbrojtjen e fëmijëve

Gjenevë, 18 maj 2026 – Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, po merr pjesë në sesionin e 79-të të Asamblesë Botërore të Shëndetësisë, eventet e së cilës nisën me diskutimet për mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet online dhe ndikimi i dhunës digjitale.

Në memorialin kushtuar fëmijëve të humbur si pasojë e dhunës digjitale, një nismë e Organizatës Botërore të Shëndetësisë  me pjesëmarrjen e dukeshës së Sussex Meghan Markle, event që çeli javën e Asamblesë Botërore të Shëndetësisë, ministrja Sala rikonfirmoi angazhimin e fortë të Shqipërisë për vendosjen e fëmijëve në qendër të politikave dhe reformave sociale.

Jemi ndër vendet e para në Ballkanin Perëndimor që kemi miratuar një Plan Kombëtar Veprimi për Garancinë Evropiane për Fëmijët, me një fokus të qartë: parandalimin, përfshirjen dhe moslënien e asnjë fëmije pas. Dhënia fund e dhunës ndaj fëmijëve nuk mund të mbetet vetëm një deklaratë vullneti; ajo kërkon guxim politik dhe bashkëpunim ndërkombëtar”, nënvizoi ministrja Sala.

Gjithashtu, Shqipëria është pjesë e Këshillit të Kampionëve të OBSH, një hap i rëndësishëm në një kohë kur dhuna ndaj fëmijëve po konsiderohet gjithnjë e më shumë një sfidë e shëndetit publik, e të drejtave të njeriut dhe e zhvillimit.

Gjatë eventit të nivelit të lartë të organizuar nga Komisioni Pan- Europian për Klimën dhe Shëndetësinë i OBSH-së, ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale theksoi ndikimin në rritje të ndryshimeve klimatike në sistemet shëndetësore, shëndetin mendor dhe mirëqenien, veçanërisht te fëmijët dhe të rinjtë, ndërsa prezantoi prioritetet e Planit Kombëtar të Përshtatjes ndaj Ndryshimeve Klimatike 2026–2036.

Për Shqipërinë, ky është një prioritet i qartë kombëtar. Ne po zbatojmë Planin Kombëtar të Përshtatjes ndaj Ndryshimeve Klimatike 2026–2036, i cili e vendos shëndetin në qendër të përpjekjeve për përshtatje. Prioritetet tona përfshijnë: forcimin e gatishmërisë dhe sistemeve të paralajmërimit të hershëm; fuqizimin e kujdesit shëndetësor parësor dhe rezistencës së komuniteteve; investimin në fuqinë punëtore shëndetësore; mbrojtjen e popullatave vulnerabël; si edhe forcimin e koordinimit ndërinstitucional për klimën dhe shëndetin”, u shpreh ministrja Sala.

Ministrja Sala theksoi se rekomandimet e Komisionit Pan- Europian për Klimën dhe Shëndetin përbëjnë një hap të rëndësishëm, veçanërisht përsa i takon forcimit të sistemeve shëndetësore rezistente ndaj klimës, integrimit të shëndetit mendor, rritjes së koordinimit politik dhe mbështetjes së zgjidhjeve të bazuara në komunitet.

Sesioni i 79-të i Asamblesë Botërore të Shëndetësisë do të sjellë në vëmendje sfidat kryesore globale në fushën e shëndetësisë, duke u fokusuar te reformimi i qeverisjes shëndetësore globale, përgatitja dhe reagimi ndaj pandemive, financimi i qëndrueshëm i OBSH dhe forcimi i sistemeve shëndetësore. Në qendër të diskutimeve do të jenë gjithashtu shëndeti digjital, inteligjenca artificiale, sëmundjet jo të transmetueshme, shëndeti mendor, efektet e ndryshimeve klimatike në shëndet, si edhe menaxhimi i krizave humanitare me ndikim gjeopolitik.

/tvklan.al

