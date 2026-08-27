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Kosova

Miratohet nga MASH katalogu i teksteve shkollore, ekzekutohen mjetet financiare te prindërit

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Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka miratuar sot Katalogun Zyrtar të Teksteve Shkollore dhe ka njoftuar se janë ekzekutuar mjetet financiare në llogaritë e prindërve përfitues për subvencionimin e teksteve për nxënësit e klasave 1–9 për vitin shkollor 2026/2027.

Sipas MASh, aplikimi për subvencionim ka nisur më 27 korrik përmes platformës eKosova, ndërsa aplikimet janë verifikuar fillimisht nga koordinatorët e autorizuar nëpër shkolla dhe më pas nga komisioni përkatës i ministrisë. Lista përfundimtare e përfituesve i është përcjellë Ministrisë së Financave për realizimin e pagesave.

Ministria ka bërë të ditur se pas negociatave me shtëpitë botuese janë përcaktuar çmimet finale të teksteve shkollore. Katalogu zyrtar përcakton çmimin e secilit tekst, ndërsa këto çmime janë të detyrueshme për të gjitha pikat e shitjes.

Vlera e subvencionimit për tekstet shkollore në gjuhën shqipe, sipas klasave, është:

Me miratimin dhe publikimin e katalogut, prindërit dhe kujdestarët ligjorë mund të nisin blerjen e teksteve shkollore.

MASh u ka bërë thirrje prindërve që gjatë blerjes të kontrollojnë nëse tekstet po shiten me çmimet e përcaktuara në katalogun zyrtar.

Ndërkohë, Inspektorati i Arsimit do të nisë nga sot monitorimin intensiv të pikave të shitjes, me qëllim verifikimin e respektimit të çmimeve.

Pas fillimit të vitit shkollor, inspektorët do të kryejnë verifikime edhe në shkolla për të konstatuar nëse nxënësit janë pajisur me tekstet shkollore.

Çmimet e përcaktuara në këtë katalog janë të detyrueshme për zbatim nga të gjitha pikat e shitjes së teksteve shkollore. Katalogu është publikuar online dhe mund ta gjeni në: https://mash.rks-gov.net/…/katalogu-i-teksteve…/ .

Prindërit që hasin mospërputhje mes çmimeve të katalogut dhe atyre në pikat e shitjes mund ta raportojnë rastin në numrat zyrtarë të MASh: +383 (0) 38 200 65 144 dhe +383 (0) 38 200 65 005.

Ministria ka njoftuar gjithashtu se sistemi i aplikimit në eKosova mbetet i hapur për fëmijët që ende nuk janë regjistruar në klasën e parë dhe do të regjistrohen në afatin e dytë.

I njëjti sistem mbetet i hapur edhe për prindërit e nxënësve të niveleve të tjera që, për arsye të ndryshme, ende nuk kanë aplikuar për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore.

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