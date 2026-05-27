27 May 2026
S&P 500 7,506 ▼0.18%
DOW 50,645 ▲0.36%
NASDAQ 26,574 ▼0.31%
NAFTA 89.87 ▼4.28%
ARI 4,482 ▼1.16%
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
Ndalohen dy shtetas të Kosovës në Maqedoni, dyshohet për kontrabandë të emigrantëve Zgjedhjet për postin e presidentit të Real Madrid, Karim Benzema del publikisht në mbështetje të këtij kandidati Në rast se Vinicius nuk rinovon, Jose Mourinho e ka piketuar që tani zëvendësuesin e brazilianit. Kushton 100 mln euro Mirupafshim Juventus. Napoli nis bisedimet me yllin e bardheiznjve. Newcastle, Atletico dhe Bayern po ashtu e kanë në listë emrin e tij Ylli italian i Premier League në radarin e Milanit, Juventusit dhe PSG-së. Vetë lojtari ka një dëshirë tjetër
Mirupafshim Juventus. Napoli nis bisedimet me yllin e bardheiznjve. Newcastle, Atletico dhe Bayern po ashtu e kanë në listë emrin e tij

Sipas Tuttosport, shanset që Dusan Vlahovic të rinovojë me Juventus janë të pakta, për të mos thënë zero. Madje, Napoli ka nisur bisedimet paraprake me rrethin e sulmuesit serb.

Problem është paga e majme e lojtarit, i cili aktualisht paguhet 12 milionë euro në sezon. Kushti i vendosur nga Juventus ishte pikërisht ulja e rrogës, gjë që nuk është pranuar nga përfaqësuesit e lojtarit.

Duke ditur se Vlahovic do të largohet falas, interesi për të është shumë i madh edhe jashtë Serie A. Newcastle, Atletico Madrid dhe Bayern po ashtu interesohen për sulmuesin serb.

Një gjë mund të thuhet me siguri, që Vlahovic sezonin e ardhshëm nuk do të veshë fanellën e Juventusit. Ndërsa ende nuk dihet nëse do të qëndrojë në Serie A, apo do të provojë një aventurë tjetër larg Italisë.

