Mjet i dyshimtë para Kuvendit, policia në vendngjarje
Në ambientet e jashtme të Kuvendit të Kosovës, ka dyshime se është hedhur gaz lotsjellës.
Në ambientet e jashtme të Kuvendit të Kosovës, ka dyshime se është hedhur gaz lotsjellës.
Pamjet tregojnë prani të forcave të Policisë së Kosovës në vendngjarje.
Ndërkohë, brenda Kuvendit të Kosovës po mbahet seanca për zgjedhjen e presidentit e thirrur nga ora 23:00.
