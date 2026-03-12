Mojtaba Khamenei i Iranit premton të vazhdojë luftën
Udhëheqësi i sapoemëruar suprem i Iranit ka dhënë një deklaratë të ashpër, duke premtuar se Irani do të vazhdojë luftën
Mojtaba Khamenei ka lëshuar deklaratën e tij të parë që nga marrja e detyrës si udhëheqës suprem i Iranit, pas vrasjes së babait të tij, ajatollah Ali Khamenei, dhe disa anëtarëve të familjes në sulmet amerikane dhe izraelite në fillim të luftës që tashmë ka përfshirë një pjesë të madhe të Lindjes së Mesme.
Në deklaratën që i atribuohet atij, e cila u lexua të enjten në Press TV nga një spiker lajmesh, Khamenei bëri thirrje për unitet kombëtar dhe tha se arteria jetike globale e Ngushticës së Hormuzit do të vazhdojë të qëndrojë e mbyllur për të ushtruar presion ndaj armiqve të Iranit.
Ai shtoi se të gjitha bazat amerikane në rajon duhet të mbyllen menjëherë, përndryshe do të sulmohen. Ndërsa Irani beson në miqësi me fqinjët e tij, tha Khamenei, sulmet ndaj bazave amerikane në rajon do të vazhdojnë.
Grupet e armatosura në Jemen “do ta kryejnë gjithashtu detyrën”, tha udhëheqësi suprem, duke shtuar se edhe grupe të tjera të armatosura në Irak “duan të ndihmojnë” revolucionin islamik.
Khamenei falënderoi ushtrinë iraniane, për të cilën tha se e kishte penguar vendin të dominohej apo të përçahej ndërsa ishte nën sulm.
“Dua të falënderoj luftëtarët e guximshëm që po bëjnë një punë të madhe në një kohë kur vendi ynë është nën presion dhe nën sulm,” tha ai, duke premtuar se Irani do të vazhdojë luftën.
Ali Khamenei, i cili sundoi Iranin për 37 vjet, u vra në Teheran më 28 shkurt.
Asambleja e Ekspertëve e Iranit arriti një konsensus të dielën për të emëruar djalin e tij si pasardhës.
Gazetari i Al Jazeera, Tohid Asadi, duke raportuar nga Teherani, tha se udhëheqësi i ri suprem tregoi se do ta përdorë Ngushticën e Hormuzit si mjet presioni dhe ndoshta do të rrisë intensitetin e këtij konflikti.
Asadi shtoi se shoqëria iraniane mbetet e përçarë për emërimin e Mojtaba Khamenei, pavarësisht thirrjes së tij për unitet, kryesisht për shkak të vështirësive ekonomike që nxitën protestat e dhunshme në dhjetor dhe janar.
Analisti i Lindjes së Mesme Zeidon Alkinani tha se përqendrimi te rezistenca e armatosur i lejon udhëheqësit suprem të shmangë “diskutimet për reformën ekonomike, ndërtimin e shtetit dhe shumë çështje të tjera themelore që kanë rëndësi për iranianët e zakonshëm”.
Alkinani i tha Al Jazeera se deklarata e Khameneit bie në kundërshtim me atë të presidentit iranian Masoud Pezeshkian, i cili të mërkurën sugjeroi se Irani mund të konsiderojë përfundimin e luftës nëse plotësohen disa kushte.
Analisti theksoi gjithashtu se fjalimi, i cili nuk u mbajt apo lexua personalisht nga Khamenei, bëri pak për të shuar thashethemet se udhëheqësi i sapoemëruar mund të jetë plagosur – ose edhe vrarë – në luftën në vazhdim me SHBA dhe Izraelin.
Kjo, sipas tij, “krijon shumë pasiguri për legjitimitetin dhe aftësinë e udhëheqësit suprem për të përballuar sfida të mëdha”.
Komentet e Khameneit gjithashtu nuk pritet të pëlqehen nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili prej ditësh kishte theksuar se Irani duhet të zgjedhë një udhëheqës që do t’u përgjigjet kërkesave të Uashingtonit.
Rob Geist Pinfold, pedagog i sigurisë ndërkombëtare në King’s College London, tha se deklarata e parë publike e udhëheqësit suprem përfaqëson një forcim të qëndrimeve tradicionale të Iranit.
“Në vend të asaj që administrata Trump mund të kishte shpresuar – një ndryshim në retorikë nga udhëheqësi i ri suprem – ajo që po dëgjojmë është më shumë nga e njëjta gjë,” tha Pinfold.
Megjithatë, brenda Iranit shumë njerëz e vlerësuan “mesazhin e guximshëm dhe të vendosur” të Khameneit përballë kërcënimeve amerikane, tha për Al Jazeera profesorja e asociuar në Universitetin e Teheranit, Zohreh Kharazmi.
“Siguria e qëndrueshme është një e drejtë shumë bazike e një kombi,” tha Kharazmi. “Khamenei ngriti një qëndrim shumë legjitim që miliona iranianë këtu e mbështesin.”
