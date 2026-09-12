Moreira shpëton Milanin, nuk ka fitues në “Olimpico”
Një ndeshje emocionuese në “Olimpico”: Lazio dhe Milani barazojnë 2-2. Ishte një ndeshje me dy tablo të ndryshme: në fillim dhe gjatë gjithë pjesës së parë, në fushë dominonte vetëm skuadra e Gattusos.
Në minutën e 10-të, Estupiñan e humbi nga sytë Cancellierin, i cili hapi serinë e golave. Drejt fundit të pjesës së parë, Noslin shënoi golin e merituar për 2-0, pas të paktën dy rasteve të tjera për Lazion (me Zaccagnin dhe Frattesin).
Megjithatë, gjithçka ndryshoi në pjesën e dytë – e po ashtu edhe Milani: në lojë hynë Pulisic dhe, mbi të gjitha, Moreira; ky i fundit shënoi dy gola brenda dy minutave, duke vulosur barazimin 2-2.
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