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12 Sep 2026
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Sporti

Moreira shpëton Milanin, nuk ka fitues në “Olimpico”

· 1 min lexim

Një ndeshje emocionuese në “Olimpico”: Lazio dhe Milani barazojnë 2-2. Ishte një ndeshje me dy tablo të ndryshme: në fillim dhe gjatë gjithë pjesës së parë, në fushë dominonte vetëm skuadra e Gattusos.

Në minutën e 10-të, Estupiñan e humbi nga sytë Cancellierin, i cili hapi serinë e golave. Drejt fundit të pjesës së parë, Noslin shënoi golin e merituar për 2-0, pas të paktën dy rasteve të tjera për Lazion (me Zaccagnin dhe Frattesin).

Megjithatë, gjithçka ndryshoi në pjesën e dytë – e po ashtu edhe Milani: në lojë hynë Pulisic dhe, mbi të gjitha, Moreira; ky i fundit shënoi dy gola brenda dy minutave, duke vulosur barazimin 2-2.

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