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Dy gola për dy minuta, Lazio dhe Milani ndajnë pikët

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Dy gola për dy minuta, Lazio





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September 12, 2026

Futbolli.info

Dy gola për dy minuta, Lazio dhe Milani ndajnë pikët




53 seconds ago




futbolliinfo

Supersfida e javës së katërt në Serie A, mes Lazios dhe Milanit, ka përfunduar me një barazim spektakolar 2-2 në “Stadio Olimpico”.

Lazio e nisi ndeshjen më mirë dhe që në minutat e para krijoi presion mbi portën e Mike Maignan. Në minutën e pestë, vendasit kërkuan penallti pas një kontakti në zonë mes Matteo Cancellierit dhe Pervis Estupiñán, por arbitri urdhëroi vazhdimin e lojës.

Vetëm pesë minuta më vonë, Lazio kaloi në epërsi. Mattia Zaccagni shërbeu për Cancellierin, i cili nuk e pati të vështirë ta dërgonte topin në rrjetë për 1-0. Në nisjen e aksionit meritë të veçantë pati Nuno Tavares, i cili edhe një herë ishte protagonist për skuadrën bardhekaltër.

Lazio vazhdoi të kontrollonte lojën dhe në minutën e 21-të Zaccagni provoi të dyfishonte epërsinë me një goditje të fuqishme, por Maignan reagoi mirë dhe shpëtoi Milanin.

Megjithatë, portieri francez nuk mundi të bënte asgjë në minutën e 38-të. Tavares ishte sërish në qendër të aksionit, duke shërbyer për Kenneth Taylor, i cili asistoi për Tijjani Noslin. Holandezi goditi fillimisht traversën, ndërsa në tentativën e dytë e shtyu topin në rrjetë për 2-0.

Pjesa e parë u mbyll me epërsi të merituar të Lazios, e cila dominoi si në lojë, ashtu edhe në rezultat.

Në pjesën e dytë, megjithatë, tabloja ndryshoi. Lazio uli ritmin, ndërsa Milani filloi të rrezikonte gjithnjë e më shumë.

Në minutën e 66-të, Diego Moreira ngushtoi epërsinë në 2-1. Belgu, i transferuar gjatë verës te kuqezinjtë, shënoi golin e tij të parë për Milanin me një goditje të fuqishme brenda zonës, pas asistimit të Christian Pulisic.

Vetëm dy minuta më vonë, Moreira u shndërrua në heroin e Milanit. Pas asistimit të Adrien Rabiot, ai goditi fuqishëm me të majtën nga kufijtë e zonës së rreptësisë dhe realizoi për 2-2.

Në minutat e mbetura, të dyja skuadrat patën mundësi për ta kërkuar golin e fitores, por rezultati nuk ndryshoi.

Kështu, Lazio dhe Milani ndajnë nga një pikë në një ndeshje me dy tablo krejtësisht të ndryshme: vendasit dominuan pjesën e parë, ndërsa Milani reagoi fuqishëm pas pushimit.

Me këtë barazim, Lazio shkon në 10 pikë dhe kryeson përkohësisht renditjen, ndërsa Milani ngjitet në kuotën e 8 pikëve.


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Fort keq janë djegur në këtë skenarin e fundit, bre!



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