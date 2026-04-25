Mot i qëndrueshëm dhe me diell, kushte të favorshme për bujqësinë
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se vendi do të përfshihet nga mot i qëndrueshëm dhe kryesisht me diell gjatë fundjavës.
Sipas parashikimeve, dita e shtunë do të karakterizohet nga ndikimi i një fushe të presionit të lartë atmosferik, duke krijuar kushte të qëndrueshme dhe pa vranësira të theksuara.
Temperaturat minimale do të sillen ndërmjet 3 dhe 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë deri në 21 gradë. Era do të fryjë nga juglindja me intensitet të ulët deri mesatar.
Edhe dita e diel pritet të sjellë mot të ngjashëm, por me një rritje të lehtë të temperaturave maksimale, të cilat mund të arrijnë deri në 22 gradë Celsius.
Vranësirat do të jenë më të pranishme në zonat malore gjatë orëve të pasdites, ndërsa temperaturat minimale do të mbeten në të njëjtin interval si një ditë më parë.
Era do të jetë e lehtë dhe me drejtim të ndryshueshëm.
Instituti vlerëson se këto kushte janë të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore pranverore, por paralajmëron se temperaturat e ulëta minimale mund të paraqesin rrezik të lehtë për kulturat e ndjeshme në fazat e hershme të zhvillimit. /Telegrafi/
