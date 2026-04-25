S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
BTC $77,513 ▼ -0.25% ETH $2,315 ▲ +0.1% XRP $1.4324 ▲ +0.18% SOL $86.3800 ▲ +1.07%
Kuvendi i Kosovës sot seancë të jashtëzakonshme, në rend dite disa pika

Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancë të jashtëzakonshme.

Seanca mbahet në ora 12:00, ndërkaq në rend dite janë disa pika, si ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për ndarjet buxhetore, ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, ai për Byronë shtetërore etj.

Rendi i ditës

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-045 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 10/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-046 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-032 për Energjinë Elektrike,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-031 për Energjinë,

Mocion për Shqyrtimin e dytë të Projektligjit nr.10/L-019 për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, me shmangie nga afatet nga Rregullorja e Kuvendit. /Telegrafi/

