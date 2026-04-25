Kuvendi i Kosovës sot seancë të jashtëzakonshme, në rend dite disa pika
Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancë të jashtëzakonshme.
Seanca mbahet në ora 12:00, ndërkaq në rend dite janë disa pika, si ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për ndarjet buxhetore, ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, ai për Byronë shtetërore etj.
Rendi i ditës
Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-045 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 10/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026,
Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-046 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit,
Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-032 për Energjinë Elektrike,
Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.10/L-031 për Energjinë,
Mocion për Shqyrtimin e dytë të Projektligjit nr.10/L-019 për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, me shmangie nga afatet nga Rregullorja e Kuvendit. /Telegrafi/
