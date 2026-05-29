Mot me diell dhe vranësira, vende-vende riga shiu
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.
IHK njofton se vranësirat vende-vende mund të sjellin riga lokale shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7 deri në 10 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës nga 22 deri në 26 gradë.
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-6 m/s. /Telegrafi/
