Mourinho kandidat për stolin e Real Madrid — rikthimi mund t’u kushtojë 3–6 milionë euro
Jose Mourinho shihet si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Real Madridit, pas vendimit që Alvaro Arbeloa do të largohet në fund të këtij sezoni. Emri i portugezit rikthehet në skenë si alternativa kryesore për stolin bosh.
Mourinho është nën kontratë me Benficën deri në vitin 2027, dhe një largim i tij përpara skadencës do të kërkonte kompensim financiar; sipas telesport, klauzola e kontratës parashikon një pagesë rreth 3–6 milionë euro për transferimin e tij.
Pavarësisht se shifra prej 3 milionë eurosh nuk është e konsiderueshme për një klub si Real Madrid, ajo mbart një kosto shtesë që drejtuesit duhet ta vlerësojnë. Vetë Mourinho ka lënë të kuptohet me deklaratat e fundit se është i gatshëm për një rikthim, ndërsa tashmë çdo vendim do të varet nga presidenti Florentino Perez.
Çdo lëvizje drejt rikthimit të Mourinhos do të kërkojë dakordësinë e drejtuesve të Realit dhe zgjidhjen e çështjes financiare, raporton telesport.
