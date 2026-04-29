🌤️
Tiranë 25°C · Kryesisht kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 103.25 ▲3.32%
ARI 4,573 ▼0.78%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $77,492 ▲ +1.69% ETH $2,327 ▲ +2.29% XRP $1.3885 ▲ +0.52% SOL $84.6900 ▲ +1.5%
29 Apr 2026
Breaking
GJKKO e kaloi çështjen ndaj Veliajt në themel pa hapur 35 prova digjitale Fatos Klosi: 21 Janari, sipas tij, ishte i planifikuar dhe provat u fshinë Presidentja Siljanovska-Davkova e priti me nderime të larta shtetërore presidentin e Zvicrës, Guy Parmelin Si raportuan mediat ndërkombëtare për dështimin e zgjedhjes së presidentit të ri në Kosovë? “Çlirimtarët – sillini në shtëpi” – poster i madh shfaqet në kryeqytet me portretet e ish-krerëve të UÇK-së
Menu
Seria A

Mourinho: Roma ime ka marrë fund, por askush të mos i prekë tifozët. Italia? Nuk keni nevojë për mua

· 1 min lexim

José Mourinho “pa frena” ka folur për “Il Giornale”, duke prekur edhe të kaluarën e tij në Itali. “Special One” shpjegoi se Roma ka qenë vendi më i bukur i karrierës së tij dhe se as kur fitoi Champions League nuk festoi siç ndodhi në kryeqytet pas “Conference League”: “Nuk kam ndjerë kurrë një ambient kaq të jashtëzakonshëm rreth një skuadre futbolli”.

Mourinho gjithashtu hoqi disa “guralecë nga këpuca”: “Megjithatë, Roma ime ka marrë fund. Nuk dua të them më shumë. Madje një gjë po e nënvizoj: askush të mos fajësojë tifozët romanistë duke thënë se është faji i tyre që nuk fitohet. Tifozët verdhekuq janë ata që e ndihmojnë skuadrën, askush nuk duhet t’i prekë”. Nuk dihet kujt i drejtohej ky “thumbim” jo shumë i fshehur.

Në fund, një koment edhe për kombëtaren axurre, ku Mourinho është përmendur si objektiv, por për të Italia nuk ka nevojë për një trajner të huaj: “Keni Allegrin, Conten, mund të përmend edhe 5 apo 6 të tjerë, nuk është ky problemi”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

