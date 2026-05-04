☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,244 ▲0.19%
DOW 49,360 ▼0.28%
NASDAQ 25,205 ▲0.36%
NAFTA 102.37 ▲0.42%
ARI 4,588 ▼1.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $80,424 ▲ +2.13% ETH $2,377 ▲ +2.1% XRP $1.4117 ▲ +1.04% SOL $85.2300 ▲ +0.96%
S&P 500 7,244 ▲0.19 % DOW 49,360 ▼0.28 % NASDAQ 25,205 ▲0.36 % NAFTA 102.37 ▲0.42 % ARI 4,588 ▼1.22 % S&P 500 7,244 ▲0.19 % DOW 49,360 ▼0.28 % NASDAQ 25,205 ▲0.36 % NAFTA 102.37 ▲0.42 % ARI 4,588 ▼1.22 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Breaking
Seanca plenare e Kuvendit më 4 maj 2026: rendi i ditës dhe minutazhi i diskutimeve Mucunski: Po zhvillojmë bisedime që në periudhën e verës të ndalohet zbatimi i EES për Ballkanin Perëndimor Peshëngritja shqiptare vijon të shkëlqejë në arenën ndërkombëtare, Samoel Rrasa shpallet nën-kampion bote Deklarata e Marta Kos për ndalimin e shpërndarjes së fondeve për Serbinë, reagon Komisioni Europian:S’ka asnjë vendim.. Ekspertët kërkojnë masa më të ashpra pas aksidentit në Durrës
Menu
Maqedonia

MPB me paralajmërim: Janë shpeshtuar mesazhet e rrejshme për shkelje në trafik, qytetarët të jenë të kujdesshëm

· 2 min lexim

Sektori i Krimit Kibernetik në Byronë e Sigurisë Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme informon publikun se është vërejtur një dukuri e shpeshtë ditët e fundit, ku persona të panjohur nëpërmjet një numri telefoni të huaj +639606963624 u dërgojnë qytetarëve të RMV-së mesazhe në lidhje me një shkelje të rreme të trafikut dhe kërkojnë pagesë me kartë pagese për të njëjtën në një faqe interneti të rreme http://mvr.govmk.cam/mk.

Sektori i Krimit Kibernetik në Byronë e Sigurisë Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme informon publikun se është vërejtur një dukuri e shpeshtë ditët e fundit, ku persona të panjohur nëpërmjet një numri telefoni të huaj +639606963624 u dërgojnë qytetarëve të RMV-së mesazhe në lidhje me një shkelje të rreme të trafikut dhe kërkojnë pagesë me kartë pagese për të njëjtën në një faqe interneti të rreme http://mvr.govmk.cam/mk.

“Ata e kryejnë mashtrimin në një mënyrë të tillë që, pasi personat klikojnë në linkun e lënë në mesazh, kjo çon në një faqe interneti të rreme të MPB-së ku ju kërkojnë të vendoset numri i targës nga automjeti dhe më pas ju çojnë në një dritare të re ku keni një shkelje të regjistruar dhe kërkojnë një pagesë prej 1500 denarësh për të”.

“U bëjmë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të mos u besojnë mesazheve që vijnë nga faqe interneti jolegjitime të Ministrisë, as të lënë të dhënat e tyre personale dhe të dhënat e kartës së pagesës, të cilat më pas bëhen cak i abuzimit”.

“Sektori i Krimit Kibernetik në MPB gjithashtu u bën thirrje qytetarëve dhe personave juridikë që të mos hapin linqe të dyshimta dhe dokumente të bashkangjitura në mesazhe që nuk vijnë nga dërgues të verifikuar dhe të njohur, në mënyrë që të mos bien pre e mashtrimeve të këtij lloji”, thonë nga MPB.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu