04 May 2026
Maqedonia

Mucunski: Po zhvillojmë bisedime që në periudhën e verës të ndalohet zbatimi i EES për Ballkanin Perëndimor

· 2 min lexim

Ekziston një gatishmëri midis shteteve anëtare të BE-së që rrethojnë Ballkanin Perëndimor për të treguar fleksibilitet ndaj vendeve në rajon në lidhje me zbatimin e Sistemit Evropian të Hyrjeve-Daljeve (EES), tha Timço Mucunski.

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë në RMV, Timço Mucunski për “Lokalno”, tha se po zhvillojnë bisedime në nivelin më të lartë në periudhën e verës për të ndaluar zbatimin e EES.

“Por ajo që mund të ndaj është se po zhvillojmë bisedime në nivelin më të lartë, si në nivelin teknik ashtu edhe në atë administrativ, dhe se ekziston një gatishmëri nga shtetet anëtare të BE-së për të treguar fleksibilitet ndaj rajonit”, tha Mucunski.

Ai shpjegoi se këto bisedime po zhvillohen së bashku me vendet në rajon, sepse në kufij, veçanërisht në kufijtë tokësorë, nuk është e mundur të ndahen qytetarët nga një vend në një korsi dhe qytetarët nga një vend tjetër në një korsi tjetër.

“Nuk mund t’i dërgosh qytetarët e një vendi në një korsi dhe t’i lësh të tjerët në korsi të tjera. Qytetarët e shteteve anëtare të BE-së, qytetarët tanë, qytetarët e vendeve jo-anëtare të BE-së kalojnë tranzit nëpër vendin tonë, dhe për këtë arsye çdo rezultat që arrijmë mund të arrihet vetëm kolektivisht”, tha Mucunski.

Ai shpjegoi se këto bisedime me shtetet anëtare të BE-së ende nuk kanë dhënë asgjë zyrtare.

“Mund të konfirmoj se po zhvillojmë diskutime me disa shtete anëtare të BE-së që kufizohen me rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe presim që të merren masa të përshtatshme në periudhën e verës kur do të ketë periudha me mbingarkesë më të madhe. Gjatë kësaj periudhe, askush nuk ka marrë zyrtarisht një përgjigje. Kjo është arsyeja pse them se nuk mund të ndajmë asgjë”, tha Mucunski.

Ai shpjegoi se si vend në rajon, komunikojmë me BE-në dhe shtetet e saj anëtare dhe kjo është një sfidë që lind kur ka mbingarkesë./Telegrafi/

