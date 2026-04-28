☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 99.62 ▲3.37%
ARI 4,610 ▼1.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,375 ▼ -0.64% ETH $2,292 ▲ +0.13% XRP $1.3821 ▼ -0.68% SOL $83.8100 ▼ -0.45%
28 Apr 2026
Breaking
Mucunski: Reformat eurointegruese kanë qenë të ngadalësuar për shkak të zgjedhjeve Rama: Kosova nuk i përket një lëvizjeje, një lideri apo një narrative AAK akuzon Kurtin se po bart fajin për zgjedhje të reja: Kemi pasur kandidat serioz për president Bayern nuk dorëzohet kollaj, dy gola për pesë minuta dhe rihap takimin në “Parc des Princes” (video) 9 gola të shënuar, PSG dhe Bayern dhurojnë spektakël në Paris. Kualifikimi mbetet i hapur (video)
Menu
Maqedonia

Mucunski: Reformat eurointegruese kanë qenë të ngadalësuar për shkak të zgjedhjeve

· 2 min lexim

Mininistri i Jashtëm i RMV-së, Timço Mucunski thotë se zabtimi reformave nuk është çështje perceptimi subjektiv, por rezultatesh të matshme.

“Çështja nëse reformat po zbatohen nuk është një këndvështrim subjektiv, por një tregues i matshëm i asaj që po zbaton Qeveria. Gjykatësi më i mirë është koha, dhe koha do të tregojë se kush do të ketë të drejtë”, tha Mucunski.

Në këtë drejtim, ai theksoi se për shkak të zgjedhjeve lokale, procesi i reformave u ngadalësua përkohësisht, por pas përfundimit të tyre, u vu re një lëvizje serioze.

“Vendi ynë ka rregulla të ngurta që lidhen me proceset zgjedhore, prandaj reformat ishin të kufizuara për një periudhë të caktuar. Megjithatë, menjëherë pas zgjedhjeve, pati lëvizje serioze në shumë fusha. Qëllimi ynë është të jemi lider në rajon deri në fund të kësaj periudhe, lidhur me Axhendën e Reformave dhe Planin e Rritjes”, theksoi Ministri.

Mucunski informoi se Plani i Rritjes i Bashkimit Evropian parashikon që fondet që nuk do të përdoren nga vendet e tjera do të rishpërndahen tek ato që zbatojnë me sukses reformat, gjë që përfaqëson një motivim dhe qëllim shtesë të qeverisë./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu