Mucunski: Reformat eurointegruese kanë qenë të ngadalësuar për shkak të zgjedhjeve
Mininistri i Jashtëm i RMV-së, Timço Mucunski thotë se zabtimi reformave nuk është çështje perceptimi subjektiv, por rezultatesh të matshme.
“Çështja nëse reformat po zbatohen nuk është një këndvështrim subjektiv, por një tregues i matshëm i asaj që po zbaton Qeveria. Gjykatësi më i mirë është koha, dhe koha do të tregojë se kush do të ketë të drejtë”, tha Mucunski.
Në këtë drejtim, ai theksoi se për shkak të zgjedhjeve lokale, procesi i reformave u ngadalësua përkohësisht, por pas përfundimit të tyre, u vu re një lëvizje serioze.
“Vendi ynë ka rregulla të ngurta që lidhen me proceset zgjedhore, prandaj reformat ishin të kufizuara për një periudhë të caktuar. Megjithatë, menjëherë pas zgjedhjeve, pati lëvizje serioze në shumë fusha. Qëllimi ynë është të jemi lider në rajon deri në fund të kësaj periudhe, lidhur me Axhendën e Reformave dhe Planin e Rritjes”, theksoi Ministri.
Mucunski informoi se Plani i Rritjes i Bashkimit Evropian parashikon që fondet që nuk do të përdoren nga vendet e tjera do të rishpërndahen tek ato që zbatojnë me sukses reformat, gjë që përfaqëson një motivim dhe qëllim shtesë të qeverisë./Telegrafi/
