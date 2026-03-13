Imuniteti i Ballukut, Rama: Qëndrimet e ndërkombëtarëve të qarta
Kryeministri Edi Rama u shpreh sot se deklaratat e disa ambasadave pas vendimit të Kuvendit lidhur me imunitetin e deputetes Belinda Balluku janë shumë të qarta dhe diskutimet kanë qenë absolutisht konstruktive.
“Është e vërtetë se ne kemi debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje. Nuk është sekrete dhe sikundër e dinë shumica, por bëjnë sikur nuk e dinë pakica. Në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët”, tha Rama gjatë një konference sot për mediet.
Kryeministri theksoi se “një nga normat e padiskutueshme të këtij përfaqësimi është që të shikoj partnerët në sy e të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi”.
“As nuk më shkon mendja të shikoj njeri nga lart poshtë, po as më shkon mendja ta pranoj që të më shikojnë nga lart poshtë”, tha Rama.
“Përtej mënyrës se si janë pikturuar në karikaturat e pazarit politik e medietik diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive. Nuk ka pasur absolutisht asnjë gjë të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit, presionit apo kërcënimit”, u shpreh Rama.
Kryeministri siguroi se këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëhen këto diskutime.
“Nga ana tjetër unë besoj që edhe vetë deklaratat e bëra dje nga disa përfaqësi si dhe nga përfaqësia e Komisionit Europian janë shumë të qarta, por varet se si i lexon duke pasur parasysh edhe sipërfaqen ku janë shkruar dhe leximin prej saj, edhe thellësinë e marrëdhënieve dhe realitetin e përditshëm të komunikimit në atë marrëdhënie. Unë ju them me plot gojën se leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujen se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndrra europiane, në rastin më të mirë është lexim pervers dhe në rastin më të keq, i qëllimshëm, edhe për të lënduar këdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë”, tha Rama.
Kryeministri theksoi se “është shumë e qartë se kush merret me këto deformime dhe i bie kësaj daulleje nuk e dëshiron suksesin e kësaj rruge sepse faktikisht e lidh me mua dhe me ne”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.