EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
BTC $71,077 ▼ -3.35% ETH $2,199 ▼ -4.75% XRP $1.3322 ▼ -2.72% SOL $82.0100 ▼ -4.33%
Muriqi pasi parakaloi Eto’o: Faleminderit që më ndihmuat për të realizuar një nga ëndrrat e mia

Sulmuesi i Mallorca-s, Vedat Muriqi, i falënderoi “të gjithë për mbështetjen e tyre” pasi tejkaloi Samuel Eto’o si golashënuesi më i mirë i klubit në LaLiga, 55 gola, me dy gola të shënuar kundër Rayo Vallecano (3-0).

“Që kur kam mbërritur këtu, në këtë ishull të bukur, e kam ndjerë sikur është shtëpia ime. Ndonjëherë, kur fillon nga dita e parë dhe vëren diçka të ndryshme, thjesht e ndjen. Dashuria ime me Mallorcën ka qenë e mrekullueshme. Kur qëndrova, e dija se doja të bëhesha legjendë këtu. Faleminderit të gjithëve që më ndihmuat të përmbush një nga ëndrrat e mia: të tejkaloj Samuelin, të tejkaloj veten time. Me shtatë ndeshje të mbetura, dua të shkoj sa më larg që të mundem”, deklaroi ai.

Për rëndësinë e fitores – “Shumë e rëndësishme, dje ishte një ditë shumë interesante sepse rivalët tanë po luanin, papritmas ne ishim në zonën e rënies nga kategoria, por duke ditur se si luajmë kemi bërë një punë shumë të mirë dhe tani jemi jashtë zonës së rënies”.

Së fundmi, Muriqi tha me shaka se tifozët që i brohoritën “Topi i Artë” ishin “të çmendur”: “Çfarë Topi të Artë? Po përpiqem të jap më të mirën time dhe do të shohim nëse do të dalë diçka e mirë prej saj”, përfundoi ai.

