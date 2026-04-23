Ndalohet një person në Strugë, kapet me lëndë narkotike
MPB njofton se është ndaluar një 27-vjeçar nga Struga, tek i cili është gjetur lëndë narkotike.
MPB njofton se është ndaluar një 27-vjeçar nga Struga, tek i cili është gjetur lëndë narkotike.
“Dje më 15:25 në rrugën JNA në Strugë, policia nga DPB Strugë ka ndaluar një 27-vjeçarin A.M. nga Struga, për shkak se gjatë kontrollit të tij, janë gjetur dhe konfiskuar 41 pako me marihuanë.
A.M. po mbahet në stacionin policor në Strugë, dhe pas plotësimit të dokumentacionit ndaj tij do të parashtrohen masa përkatëse”, thonë nga MBB./Telegrafi/
