Ndalohet një person nga Kërçov, drejtonte automjetin gjatë kohës së ndalimit aktiv dhe shkaktoi aksident rrugor
Më 09.09.2026, në orën 03:10, në rrugën magjistrale Ohër–Kërçovë, nëpunës policorë të NJPB Kërçovë e privuan nga liria D.S. (32) nga Kërçova, mbi dyshime të bazuara për kryerjen e veprës penale „drejtim i pakujdesshëm i mjetit motorik “ sipas nenit 297-a të Kodit Penal.
Ai, me automjetin „Folksvagen Golf“ me targa të Kërçovës, të cilin e drejtonte, në rrethrrotullimin e rrugës „Boris Kidriç“ është përplasur në bordurën e betonit dhe ka dalë nga rruga.
“Gjatë ndërmarrjes së masave lidhur me aksidentin, është konstatuar se ai e drejtonte automjetin gjatë kohës së ndalimit aktiv për drejtimin e automjetit të kategorisë B. Ai ka refuzuar t’i nënshtrohej testit të alkoolit, ndërsa me urdhër të prokurorit publik automjeti është konfiskuar. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të paraqitet kallëzim përkatës”, thonë nga MPB.
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