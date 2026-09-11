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11 Sep 2026
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Ndeshjet e UEFA Nations League, dalin në shitje biletat e San Marino-Shqipëri për tifozët! Ja ku t’i blini

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në shitje biletat e

Kanë dalë në shitje biletat e rezervuara për tifozët shqiptarë për ndeshjen San Marino – Shqipëri, e vlefshme për UEFA Nations League – Liga C, që do të zhvillohet më 29 shtator 2026, në stadiumin e San Marinos.

Tifozët shqiptarë që dëshirojnë të ndjekin Kombëtaren në këtë sfidë në transfertë mund të blejnë biletat për sektorët e dedikuar për tifozerinë mike.

Sektorët për tifozët shqiptarë ndodhen në Tribunën SUD, e cila në platformën e shitjes së biletave është e përcaktuar si “Albania”.

Si të blini biletën

Procedura e blerjes është e njëjtë me atë të ndjekur për ndeshjet e Kombëtares.

Tifozët duhet të hyjnë në platformën zyrtare të shitjes së biletave, të krijojnë një llogari duke përdorur adresën e email-it dhe më pas të përzgjedhin vendet që dëshirojnë në sektorët e dedikuar për tifozerinë shqiptare.

Biletat mund t’i gjeni në këtë link:

Biletat San Marino – Shqipëri

San Marino – Shqipëri

29 shtator 2026

UEFA Nations League – Liga C

Stadiumi i San Marinos

Tribuna SUD – “Albania”

FSHF fton tifozët shqiptarë që do të jenë në San Marino të përkrahin Kombëtaren dhe të krijojnë një atmosferë sa më të bukur në mbështetje të Shqipërisë.

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