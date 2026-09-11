Ndryshimet në qeveri/ Bashkohet pushteti vendor me Ministrinë e Brendshme, Rama: Do të ketë një strukturë më të plotë
Pushteti vendor do të integrohet me Ministrinë e Brendshme. Lajmi u bë i ditur nga Kryeministri Edi Rama gjatë pritjes në Kryeministri të ministrave Besfort Lamallari Ervin Demo. Në kuadër të ndryshimeve të njoftuara në qeveri, Lamallari largohet nga drejtimi i Ministrisë së Brendshme dhe kalon në Kryeministri, ndërsa Ervin Demo, i cili deri tani drejtonte Ministrinë e Shtetit për Pushtetin Vendor, merr drejtimin e Ministrisë së Brendshme.
Rama deklaroi se me këtë ndryshim do të integrohen edhe çështjet vendore në Ministrinë e Brendshme, duke e cilësuar këtë një praktikë që nuk është e re në historinë e Kryeministrisë.
“Ministri i deritanishëm i Pushtetit Vendor, Ervin Demo, do të mbulojë Punët e Brendshme, ku do të integrojmë edhe çështjet vendore, diçka që nuk është e re për historinë e Kryeministrisë, por pasi ka marrë një formë goxha më të plotë, duke qenë veç, do të bëhet tani pjesë e strukturës së drejtimit të punës së Kryeministrisë”, u shpreh Rama.
Kryeministri falënderoi gjithashtu Besfort Lamallarin për punën e tij në drejtimin e Ministrisë së Brendshme dhe për detyrën e re që do të marrë në Kryeministri.
“Faleminderit për shërbimin e deritanishëm dhe për shërbimin e mëtejshëm”, tha Rama.
Me ndryshimet e reja, Ervin Demo do të ketë në përgjegjësi Ministrinë e Brendshme dhe çështjet e pushtetit vendor, duke sjellë një riformatim të kompetencave brenda strukturës qeverisëse.
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