“Negroci ju pret!” – fshati i lindjes së Jakup Krasniqit në pritje të vendimit të Hagës
Në Negroc, në fshatin e lindjes së Jakup Krasniqit, është vendosur një pankartë me mbishkrimin “Negroci ju pret!”, e shoqëruar me fotografitë e katër ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Mesazhi është vendosur pak orë para 16 shtatorit, kur Dhomat e Specializuara në Hagë pritet të shpallin aktgjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Krasniqi, një prej figurave të njohura të UÇK-së dhe ish-kryetar i Kuvendit të Kosovës, ka lindur në Negroci të Drenicës.
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