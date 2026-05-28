🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 28 May 2026
S&P 500 7,562 ▲0.55%
DOW 50,638 ▼0.01%
NASDAQ 26,887 ▲0.8%
NAFTA 88.91 ▲0.26%
ARI 4,534 ▲1.17%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,353 ▼ -2.16% ETH $2,015 ▼ -2.09% XRP $1.3220 ▼ -0.12% SOL $82.1700 ▼ -1.82%
S&P 500 7,562 ▲0.55 % DOW 50,638 ▼0.01 % NASDAQ 26,887 ▲0.8 % NAFTA 88.91 ▲0.26 % ARI 4,534 ▲1.17 % S&P 500 7,562 ▲0.55 % DOW 50,638 ▼0.01 % NASDAQ 26,887 ▲0.8 % NAFTA 88.91 ▲0.26 % ARI 4,534 ▲1.17 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
“S’është shenjë e mirë për drejtësinë”, avokati për vendimin ndaj Veliajt: Gjykata e Lartë ka vepruar në rrethan Politika e vetme e drejtësisë së re është t’i mbajë politikanët të përçarë përballë saj Nesër regjim i posaçëm i qarkullimit në Shkup Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023-ën Abdixhiku çel fushatën për zgjedhjet e 7 qershorit: LDK është ngritur në këmbë, e bashkuar fort, nuk ka gjë që na thyen
Menu
Maqedonia

Nesër regjim i posaçëm i qarkullimit në Shkup

· 2 min lexim

Të premten (29.05.2026), për shkak të festës fetare “Dita e të vdekurve”, nga Njësiti për Siguri në Komunikacionin Rrugor pranë SPB Shkup do të merren masa për vendosjen e një regjimi të posaçëm të qarkullimit, me qëllim zhvillimin e sigurt dhe të pandërprerë të tij.

“Përkatësisht, me fillim në orën 06:00, qarkullimi në drejtim të varrezave të qytetit “Butel” do të zhvillohet në një drejtim (rrethor), përkatësisht të gjitha automjetet do të drejtohen në këtë itinerar: rruga “Butelska”, më pas majtas në rrugën “Aleksandar Urdarevski”, majtas në rrugën “Bocа Ivanova” dhe djathtas deri te hyrja e varrezave “Butel””.

“Për dalje nga varrezat, qarkullimi do të zhvillohet djathtas në rrugën “Bocа Ivanova” deri te rrethrrotullimi në rrugën “Butellska”, pastaj majtas në rrugën e njëjtë dhe djathtas në rrugën “Kemal Sejfulla””.

“Regjimi i posaçëm i qarkullimit do të vendoset edhe në varrezat “Kamnik”, si dhe në varrezat në Draçevë dhe në Gjorçe Petrov. Nëse vlerësohet e nevojshme, ky regjim mund të zbatohet edhe të shtunën dhe të dielën (30 dhe 31.05).Ministria e Punëve të Brendshme u bën apel qytetarëve që të respektojnë urdhrat e nëpunësve policorë në rrugët e përfshira nga ky regjim i posaçëm i qarkullimit”, thonë nga MPB.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë