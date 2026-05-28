Nesër regjim i posaçëm i qarkullimit në Shkup
Të premten (29.05.2026), për shkak të festës fetare “Dita e të vdekurve”, nga Njësiti për Siguri në Komunikacionin Rrugor pranë SPB Shkup do të merren masa për vendosjen e një regjimi të posaçëm të qarkullimit, me qëllim zhvillimin e sigurt dhe të pandërprerë të tij.
“Përkatësisht, me fillim në orën 06:00, qarkullimi në drejtim të varrezave të qytetit “Butel” do të zhvillohet në një drejtim (rrethor), përkatësisht të gjitha automjetet do të drejtohen në këtë itinerar: rruga “Butelska”, më pas majtas në rrugën “Aleksandar Urdarevski”, majtas në rrugën “Bocа Ivanova” dhe djathtas deri te hyrja e varrezave “Butel””.
“Për dalje nga varrezat, qarkullimi do të zhvillohet djathtas në rrugën “Bocа Ivanova” deri te rrethrrotullimi në rrugën “Butellska”, pastaj majtas në rrugën e njëjtë dhe djathtas në rrugën “Kemal Sejfulla””.
“Regjimi i posaçëm i qarkullimit do të vendoset edhe në varrezat “Kamnik”, si dhe në varrezat në Draçevë dhe në Gjorçe Petrov. Nëse vlerësohet e nevojshme, ky regjim mund të zbatohet edhe të shtunën dhe të dielën (30 dhe 31.05).Ministria e Punëve të Brendshme u bën apel qytetarëve që të respektojnë urdhrat e nëpunësve policorë në rrugët e përfshira nga ky regjim i posaçëm i qarkullimit”, thonë nga MPB.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.