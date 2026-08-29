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New York Liberty përballë Chicago Sky në Barclays Center, 29 gusht 2026

· 1 min lexim

Ndeshja mes New York Liberty dhe Chicago Sky zhvillohet më 29 gusht 2026 në Barclays Center të Brooklyn. Takimi transmetohet në CBS dhe Paramount+ dhe nis në orën 13:00 (ET), duke shënuar përfundimin e ciklit të Liberty përpara pushimit të Kupës së Botës FIBA.

Siç raporton Bleacher Report, skuadrat vijnë me disa çështje dëmtimesh: N. Cloud — gju, day-to-day (DTD); D. Carrington — këmbë, jashtë; S. Diggins — gju, jashtë; R. Jackson — problem me gju; dhe S. Sabally — problem me kokën, jashtë.

Në renditjen sezonale Liberty paraqiten me bilancin 23-16, ndërsa Chicago shënon 15-24. New York kërkon të rikthehet te fitorja para pushimit të FIBA-së, ndërsa Sky synon të mbledhë fitore për të përmirësuar pozitat në pjesën e mbetur të kampionatit.

Sipas Bleacher Report, ky përballim do të japë sinjale të rëndësishme për formën e Liberty para ndërprerjes dhe për ambiciet e Chicago Sky për vazhdimësi në sezonin 2026.

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