New York Liberty përballë Chicago Sky në Barclays Center, 29 gusht 2026
Ndeshja mes New York Liberty dhe Chicago Sky zhvillohet më 29 gusht 2026 në Barclays Center të Brooklyn. Takimi transmetohet në CBS dhe Paramount+ dhe nis në orën 13:00 (ET), duke shënuar përfundimin e ciklit të Liberty përpara pushimit të Kupës së Botës FIBA.
Siç raporton Bleacher Report, skuadrat vijnë me disa çështje dëmtimesh: N. Cloud — gju, day-to-day (DTD); D. Carrington — këmbë, jashtë; S. Diggins — gju, jashtë; R. Jackson — problem me gju; dhe S. Sabally — problem me kokën, jashtë.
Në renditjen sezonale Liberty paraqiten me bilancin 23-16, ndërsa Chicago shënon 15-24. New York kërkon të rikthehet te fitorja para pushimit të FIBA-së, ndërsa Sky synon të mbledhë fitore për të përmirësuar pozitat në pjesën e mbetur të kampionatit.
Sipas Bleacher Report, ky përballim do të japë sinjale të rëndësishme për formën e Liberty para ndërprerjes dhe për ambiciet e Chicago Sky për vazhdimësi në sezonin 2026.
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