Neymar i kërkon Ancelottit ftesën për Botërorin 2026: shpreson një finale Brazil–Argjentinë
Neymar ishte në qendër të vëmendjes gjatë barazimit 1-1 mes Santos dhe San Lorenzo në Copa Sudamericana. Sulmuesi luajti një rol vendimtar në golin e skuadrës së tij dhe u përshëndet me duartrokitje nga tifozët vendas në stadiumin Pedro Bidegain.
Raporton telesport se pas ndeshjes Neymar i dërgoi një mesazh të qartë trajnerit të Brazilit, Carlo Ancelotti: e dëshiron të jetë pjesë e skuadrës për Kupën e Botës 2026. Ylli 34-vjeçar i Santosit tha se pjesëmarrja në Botëror është synim i çdo lojtar brazilian dhe shpreson të përfshihet në listën për në Amerikë, teksa vlen të përmendet se ai ka munguar në kombëtare për një kohë të gjatë dhe Ancelotti së shpejti do të duhet të hartojë listën për turneun.
Pas daljes nga fusha, Neymar falënderoi tifozët e San Lorenzo për pritjen dhe vuri në pah rivalitetin historik me Argjentinën, duke shtuar se një finale midis përfaqësueseve do të ishte spektakolare. Këto zhvillime dhe fjalët e tij janë përcjellë nga raportimet e medias, sipas telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.