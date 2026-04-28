EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
Biljana Angellova është rizgjedhur rektore e Universitetit "Shën Kirili dhe Metodi" Seanca për Presidentin shtyhet në ora 23:00 Reali në kërkim të një trajneri, Perez dëshiron rikthimin e "Special One" Nga një Rolex për të gjithë, Mahrez surprizon skuadrën e Al Ahli Sulmoi një futbollist 14-vjeçar që ishte kundërshtar i djalit të tij, shqiptari pezullohet me 5 vite në Itali
Nga një Rolex për të gjithë, Mahrez surprizon skuadrën e Al Ahli

Riyad Mahrez i habiti shokët e tij të ekipit Al Ahli Saudi FC me një dhuratë të jashtëzakonshme, duke festuar triumfin e tyre në Ligën e Kampionëve të AFC për të dytin sezon radhazi.

Mahrez u dhuroi shokëve të tij të ekipit orë luksoze nga marka prestigjioze Rolex. Çdo orë ishte personalizuar me emrin e lojtarit dhe një dizajn që përfaqësonte trofeun aziatik, duke shërbyer si një kujtim i përhershëm i kësaj arritjeje.

Sipas gazetarit Walid Saeed, vlera e secilës orë tejkalonte 19 mijë euro – një dëshmi e rëndësisë së këtij gjesti ndaj shokëve të tij të ekipit.

25 orë që në total kapin një vlerë prej 490 mijë eurosh. Por historia nuk mbaron këtu: portieri senegalez Édouard Mendy dhe mbrojtësi turk Merih Demiral refuzuan ta linin Mahrezin të mbante të gjitha kostot i vetëm.

Të dy këmbëngulën të kontribuonin në blerjen e orëve, duke shfaqur unitetin e fortë dhe frymën familjare brenda skuadrës.

