Nga një Rolex për të gjithë, Mahrez surprizon skuadrën e Al Ahli
Riyad Mahrez i habiti shokët e tij të ekipit Al Ahli Saudi FC me një dhuratë të jashtëzakonshme, duke festuar triumfin e tyre në Ligën e Kampionëve të AFC për të dytin sezon radhazi.
Mahrez u dhuroi shokëve të tij të ekipit orë luksoze nga marka prestigjioze Rolex. Çdo orë ishte personalizuar me emrin e lojtarit dhe një dizajn që përfaqësonte trofeun aziatik, duke shërbyer si një kujtim i përhershëm i kësaj arritjeje.
Sipas gazetarit Walid Saeed, vlera e secilës orë tejkalonte 19 mijë euro – një dëshmi e rëndësisë së këtij gjesti ndaj shokëve të tij të ekipit.
25 orë që në total kapin një vlerë prej 490 mijë eurosh. Por historia nuk mbaron këtu: portieri senegalez Édouard Mendy dhe mbrojtësi turk Merih Demiral refuzuan ta linin Mahrezin të mbante të gjitha kostot i vetëm.
Të dy këmbëngulën të kontribuonin në blerjen e orëve, duke shfaqur unitetin e fortë dhe frymën familjare brenda skuadrës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.