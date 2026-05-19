Sporti

Nico Paz shqetëson Argjentinën, presion ndaj Como-s

· 1 min lexim

Në Argjentinë ka shqetësim të madh për gjendjen e Nico Paz, dëmtimi i të cilit në gju po bëhet një temë e nxehtë vetëm disa javë para Kupës së Botës. Edhe pse Fabregas e përshkroi atë si një mavijosje të thjeshtë të pësuar kundër Veronës, mediat argjentinase (veçanërisht ESPN) po pretendojnë se problemi është më serioz dhe madje mund të jetë një dëmtim.

Ky thashethem thuhet se e ka shtyrë Federatën Argjentinase të ushtrojë presion të fortë ndaj Comos për të shmangur rrezikimin e lojtarit të dielën në mbrëmje kundër Cremoneses, në ndeshjen vendimtare për një kualifikim të mundshëm historik në Ligën e Kampionëve.

Seleccion dëshiron ta mbrojë me çdo kusht lojtarin e lindur në vitin 2004. Scaloni e konsideron atë një lojtar kyç në mbrojtjen e titullit botëror pas performancës së tij të shkëlqyer në miqësoret e fundit.

