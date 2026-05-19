Tiranë 15°C · Pjesërisht vranët 19 May 2026
S&P 500 7,364 ▼0.53%
DOW 49,443 ▼0.49%
NASDAQ 25,916 ▼0.67%
NAFTA 104.33 ▼0.05%
ARI 4,495 ▼1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,813 ▲ +0.24% ETH $2,112 ▲ +0.34% XRP $1.3584 ▼ -1.59% SOL $84.3000 ▼ -0.17%
S&P 500 7,364 ▼0.53 % DOW 49,443 ▼0.49 % NASDAQ 25,916 ▼0.67 % NAFTA 104.33 ▼0.05 % ARI 4,495 ▼1.38 % S&P 500 7,364 ▼0.53 % DOW 49,443 ▼0.49 % NASDAQ 25,916 ▼0.67 % NAFTA 104.33 ▼0.05 % ARI 4,495 ▼1.38 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
“Porsche” bën namin në qendër të Fierit, përplas makinat e parkuara! Shoferi tenton të heqë targën dhe… Aksident në qendër të Fierit, drejtuesi i një “Porsche” përplas dy mjete të parkuara dhe tenton të largohet Mirupafshim, por jo lamtumirë! Mastantuono gjen ekipin e ri, Real Madrid nis negociatat Ndërtimi pa leje në Sarandë, Hita: E papranueshme që një punonjës policie të bëhet palë me shkelësit e ligjit I dha fund jetës pas dhunës nga ish-bashkëshorti, trondit motra e Xhuana Nikollit: E ndiqte gjithë kohës! U bë agresiv pas
Menu
Premier League

Mirupafshim, por jo lamtumirë! Mastantuono gjen ekipin e ri, Real Madrid nis negociatat

· 1 min lexim

Franco Mastantuono e ka pasur shumë të vështirë sezonin e tij të parë te Real Madrid. Argjentinasi u transferua me shumë bujë gjatë verës së kaluar nga River Plate për një shifër totale rreth 45 milionë euro, por që bashkë me bonuset e ndryshme shkon rreth 60 milionë euro.

18-vjeçari argjentinas ka luajtur rreth 1410 minuta në total, në të cilat ka shënuar 3 gola dhe ka dhënë 1 asist. Pra, shumë larg pritshmërive. Drejtuesit e Real Madridit dhe vetë lojtari kanë vendosur për huazimin e tij diku tjetër, me qëllim të fitojë më shumë përvojë dhe eksperiencë.

Sipas medieve spanjolle, destinacioni i ri i Mastantuono do të jetë Tottenham. Një huazim njëvjeçar, me mundësinë e një sezoni të dytë, por pa të drejtë blerjeje. Të dy klubet janë duke diskutuar detajet e fundit në lidhje me pagesën e lojtarit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë