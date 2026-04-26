S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
26 Apr 2026
Maqedonia

Nikolloski: Treni Urban fillon nga 1 shtatori, poashtu do të blihen pesë trena të mallrave

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikolloski, tha se Hekurudha e Maqedonisë-Transport ka nënshkruar marrëveshje me BERZH për të paktën pesë lokomotiva të reja të mallrave, ndërsa po punojmë edhe me Bankën Botërore për furnizimin me trena të rinj.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Aleksandar Nikolloski, tha se Hekurudha e Maqedonisë-Transport ka nënshkruar marrëveshje me BERZH për të paktën pesë lokomotiva të reja të mallrave, ndërsa po punojmë edhe me Bankën Botërore për furnizimin me trena të rinj.

“Këtyre u shtohet edhe projekti për Trenin Urban, ku linja e parë do të fillojë të funksionojë më 1 shtator, si dhe prokurimi i autobusëve të rinj elektrikë”, deklaroi ai.

Nikolloski theksoi se ky është “një nga projektet më të rëndësishme që po e realizojmë, edhe pse nuk është i madh në përmasa”.

“Së pari, do të ndihmojë shumë në uljen e ndotjes në Shkup, së dyti, do të ndryshojë sistemin e jetesës në vendbanimet periferike dhe së treti, do të sjellë një kulturë të përdorimit më të vogël të makinave dhe më shumë të trenit. Dhe më e rëndësishmja – këto janë projekte që i kanë qytetet më të mëdha evropiane. Ne po e shfrytëzojmë me zgjuarsi infrastrukturën ekzistuese që e kemi, vetëm po e përmirësojmë. Tashmë jemi në fazë të avancuar të linjës që shkon nga Zelenikova – Draçevë – Lisicë – Kisela Voda – Aerodrom deri te Stacioni i ri hekurudhor i Shkupit. Duhet të përfundojë deri në fund të qershorit, në mënyrë që nga 1 shtatori të funksionojë kjo linjë”, deklaroi Nikolloski.

Paralelisht me këtë, shton zëvendëskryeministri, po punohet në projektim me Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe në gjysmën e dytë të këtij viti do të shpallet tender edhe për dy linjat e tjera – nga Stacioni i ri hekurudhor përmes Butelit – Shkup Veri deri në Gjorçe Petrov, dhe linja tjetër nga Stacioni i ri hekurudhor përmes Autokomandës – Maxhari dhe përfundon në Ilinden.

