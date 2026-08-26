☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 26 August 2026
S&P 500 7,670 ▼0.09%
DOW 53,455 ▼0.23%
NASDAQ 26,063 ▼0.34%
NAFTA 82.87 ▲0.62%
ARI 4,656 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,089 ▼ -1.72% ETH $2,453 ▼ -1.13% XRP $1.3775 ▼ -6.91% SOL $96.0500 ▼ -2.28%
S&P 500 7,670 ▼0.09 % DOW 53,455 ▼0.23 % NASDAQ 26,063 ▼0.34 % NAFTA 82.87 ▲0.62 % ARI 4,656 ▼0.83 % S&P 500 7,670 ▼0.09 % DOW 53,455 ▼0.23 % NASDAQ 26,063 ▼0.34 % NAFTA 82.87 ▲0.62 % ARI 4,656 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
26 Aug 2026
Breaking
Kinemaja botërore në zi, shuhet aktori legjendar i komedisë Tim Curry, nga “I vetëm në shtëpi” te “Scary Movie” dh Një praktikant i kontabilitetit fiton Dunkman World Championship me një dunk 360 të pabesueshëm Simone Ashley shfaqet në Notting Hill me fustan të verdhë dhe një të dashur të ri FOKUS – SHBA përcakton Grupin e Veprimit për Palestinën si një Organizatë Terroriste të Huaj Operohet këngëtari Eros Ramazzotti, anulon të gjitha koncertet, ja kur do i kthehet skenës!
Menu
Kronika

Nis dhënia e kredive për shtëpi me 0% interes për 300 punonjës të administratës

· 2 min lexim

Qeveria ka hapur programin për të ndihmuar 300 punonjës të administratës për blerjen e banesës me kushte të favorshme. Mësuesit, mjekët, policët dhe punonjës të institucioneve të tjera mund të përfitojnë, duke aplikuar deri më 25 shtator në e-Albania.

Nis programi i qeverisë për të dhënë kredi pa interes për administratën publike. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit njofton se do të hapë të enjten, më 27 gusht, thirrjen për aplikim për 300 kredi me 0% interes, të dedikuara për punonjësit e administratës publike për blerjen e një banese.

Aplikimet do të qëndrojnë të hapura deri më 25 shtator 2026. Programi parashikon financimin e blerjes së banesës sipas çmimit të referencës, ndërsa sipërfaqja e banesës përcaktohet në përputhje me certifikatën familjare.

Kredia ofrohet me 0% interes, duke synuar lehtësimin e aksesit në strehim për punonjësit e administratës publike që plotësojnë kushtet e përcaktuara nga legjislacioni për strehimin social.

Në kuadër të kësaj thirrjeje janë në dispozicion gjithsej 300 kuota, të ndara në pesë institucione dhe struktura. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka 70 kuota, Ministria e Mbrojtjes 70 kuota, Ministria e Arsimit 70 kuota, Ministria e Punëve të Brendshme 70 kuota, ndërsa Policia e Burgjeve/Ministria e Drejtësisë përfiton 20 kuota.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu