Një aeroplan ushtarak amerikan rrëzohet në Irak
Një tanker ushtarak amerikan i furnizimit me karburant, i cili ishte i përfshirë në operacionin ushtarak amerikan në Iran, u rrëzua në Irakun perëndimor të enjten, sipas shumë zyrtarëve amerikanë që folën për CBS News.
Përpjekjet e rikuperimit janë duke u zhvilluar në zonën ku u rrëzua një Boeing KC-135 Stratotanker. Statusi i ekuipazhit është i panjohur në këtë kohë. Një Stratotanker i dytë u dëmtua, por u ul në mënyrë të sigurt.
Avioni i parë u rrëzua pranë Turaibil, i cili ndodhet përgjatë kufirit irakiano-jordanez, tha një burim i inteligjencës irakiane për CBS News.
Sipas shërbimit të gjurmimit të fluturimeve FlightRadar24, një tanker KC-135 shpalli gjendje emergjente para se të ulej në Tel Aviv të enjten në mbrëmje.
Komanda Qendrore e SHBA-së lëshoi një deklaratë të enjten pasdite duke thënë se të dy avionët ishin të përfshirë në të njëjtin incident dhe se nuk ishte shkaktuar nga zjarri armiqësor ose miqësor.
Kjo shënon rrëzimin e katërt të avionit të pranuar publikisht si pjesë e Operacionit Epic Fury. Të hënën e kaluar, ushtria amerikane konfirmoi gjithashtu se tre F-15E Strike Eagles u rrëzuan në një incident zjarri miqësor që përfshinte Kuvajtin, por të gjashtë anëtarët e ekuipazhit u nxorën në mënyrë të sigurt.
Çdo degë e shërbimit ka terminologjinë e vet për nisjen e misioneve të rimëkëmbjes së një avioni të rrëzuar, por në përgjithësi ato quhen misione Taktike të Rimëkëmbjes së Avionëve dhe Personelit, ose TRAP. Këto lloje misionesh vendosen me shpejtësi pas rrëzimit të një avioni dhe mund të jenë të rrezikshme, pasi forcat amerikane garojnë për të siguruar vendin e rrëzimit përpara se forcat armike ta bëjnë këtë. Qëllimi është të rikuperohen pilotët ose anëtarët e ekuipazhit – të cilët mund të jenë të plagosur ose të vdekur – dhe të rikuperohen ose shkatërrohen pajisjet e ndjeshme që mbeten të paprekura.
