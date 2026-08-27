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NBA

Një ish-yll i NBA-së, Blake Griffin, nis një emision të përjavshëm vonë në mbrëmje

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Blake Griffin do të jetë nikoqir i një emisioni të ri të përjavshëm vonë në mbrëmje, i transmetuar live nga studioja në Prime Video dhe në YouTube. Emisioni mban titullin The Stepback with Blake Griffin dhe parashikohet të debutojë më 20 tetor, me epi­sode të reja çdo të martë.

Siç raporton Bleacher Report, sipas Steven Zeitchik të The Hollywood Reporter, Griffin do të ulet pas një tryeze për të diskutuar tema si bastet, NIL, stadiumet e financuara nga taksapaguesit dhe analizat statistikore. Ai aktualisht kontribuon si analist në mbulimin e NBA-së për Prime Video dhe ka përvojë me stand-up komedinë; Griffin tha se i ka ndjekur dhe admi­ruar emisione si The Daily Show dhe Last Week Tonight dhe dëshiron të sjellë zërin e vet në këtë format.

Gjatë karrierës së tij në NBA (2010–2023), Griffin luajti për Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets dhe Boston Celtics. Ai u përfshi gjashtë herë në All-Star, pesë herë në ekipet All-NBA dhe fitoi çmimin Rookie of the Year gjatë sezonit të parë në ligë.

Projekti i ri pritet t’i japë Griffin-it një rol më të madh si prezantues dhe komentues i çështjeve sportive dhe kulturore; Sipas Bleacher Report, shfaqja synon të kombinojë analizën me elemente komike dhe diskutime aktuale.

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